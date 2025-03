Paula Sevilla (La Solana), medalla de bronce en los Europeos: "Muy contenta, es brutal, intentaré asimilarlo todo"

LEER MÁS La solanera Paula Sevilla, medalla de bronce en 400 metros del Campeonato de Europa

La atleta de La Solana, Paula Sevilla, ha manifestado estar "muy contenta, es brutal, estoy intentando asimilándolo todo y valorándolo" tras conseguir la medalla de bronce en los 400 metros lisos del Campeonato de Europa que se está celebrando en la localidad neerlandesa de Apeldoorn.

Además, Sevilla paró el crono en 50.99 segundos, igualando así el récord de España de los 400 metros lisos en pista cubierta que tenía la mítica Sandra Myers desde el año 1991. Y todo ello siendo la primera temporada que corre esta distancia.

"Que me superen Klaver y Jaeger, que son dos referentes de los 400, es brutal", ha dicho Sevilla quien ha señalado que "tenía mucho miedo por si mi cuerpo no aguantaba hasta el final".

La atleta solanera ha manifestado que intentó correr de manera más inteligente, "en el sentido de quedarme detrás y no arriesgar todo hasta el primer 200, pero he llegado al final y no me ha superado nadie", excepto las dos primeras, "estoy super contenta y emocionada".

Paula Sevilla asegura ha lucha hasta el final de la carrera, "he estado con ellas y he intentando disfrutarlo dentro de los nervios que tenía, estoy super contenta y orgullosa".

Sevilla reconoce que los resultados han sido muy positivos y ahora tiene que esperar a ver si participa mañana domingo en la prueba del relevo 4x400 metros.

De cara al futuro, y tras este Campeonato de Europa, Paula Sevilla se marca como retos están en el mundial de relevos, la Copa de Selecciones y el Mundial de Tokyo de atletismo.