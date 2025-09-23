La patronal de Ciudad Real tiende la mano a los sindicatos para negociar el convenio del metal: "No ponemos líneas rojas"

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) ha vuelto a tender la mano a los sindicatos para que se vuelvan a sentar en la mesa de negociación del convenio colectivo provincial del metal y pide a UGT y Comisiones Obreras que no prioricen a unas empresas sobre otras.

Las centrales sindicales han convocado asambleas informativas a partir del próximo jueves para convocar movilizaciones al entender que la patronal no atiende las necesidades del sector del metal de Ciudad Real en la negociación del convenio colectivo.

El presidente de FECIR, Carlos Marín, recuerda, en declaraciones a Onda Cero, que la patronal no se levanta de la mesa de negociación y ha hecho un llamamiento a los sindicatos para que no antepongan los intereses de determinadas empresas sobre el resto porque se está hablando de muchas pymes y talleres de Ciudad Real que están a la espera del convenio del metal.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Siderometalurgia, Javier Chacón, ha señalado, también en Onda Cero, que no entiende que los sindicatos se levantaran de la mesa de negociación de este convenio y recuerda que ya en la primera reunión amenazaron con movilizaciones.

Asegura que la patronal no pone líneas rojas en la negociación y no quita derechos, indica que el plus de antigüedad es algo arcaico que no contempla ya casi ningún convenio porque se sustituye con otros complementos y confía en que al final ambas partes alcancen un acuerdo.