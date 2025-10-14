Patronal de Ciudad Real considera "surrealista" los paros parciales del miércoles en contra del genocidio en Gaza

A pesar del alto el fuego, la liberación de rehenes y presos y del acuerdo de paz firmado, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras mantienen para mañana miércoles una jornada de movilizaciones con paros parciales en los centros de trabajo en solidaridad con el pueblo de Palestina y en repulsa del Genocidio en Gaza.

De hecho, los sindicatos ya han convocado una concentración para este miércoles frente a las puertas del Ayuntamiento de Ciudad Real “por la paz, la justicia y la libertad para Palestina”.

Desde la patronal no se entiende estas movilizaciones tras el acuerdo de paz alcanzado ayer. El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado en Onda Cero que se trata de un paro surrealista. Asegura que los sindicatos “siguen exprimiendo políticamente algo que ya no tiene recorrido”.

Marín espera que con estas movilizaciones los sindicato “no quieran ser más papistas que el papa, más de Hamás que los del propio Hamás, porque está fuera de lugar”.

Los paros serán de dos horas en los turnos de mañana, tarde y noche.

Convenio del metal de Ciudad Real

Por otro lado, y ante el anuncio de los sindicatos de convocar movilizaciones en el sector del metal de la provincia de Ciudad Real tras no alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo, Marín ha vuelto a tender la mano a UGT y CCOO.

Afirma que no se han recortado derechos a los trabajadores, subraya que los empresarios no se levantarán de una mesa de negociación colectiva pero recuerda que la otra parte no quiere ceder.

Dice el presidente de FECIR que la situación no es para hacer concesiones ya que podrín salir perjudicadas las empresas de siderometalurgia de Ciudad Real que en su gran mayoría son pymes y micropymes.