Otoño finalizó dejando 10 hm3 menos de agua en los pantanos de Ciudad Real

La pasada estación de otoño ha dejado menos agua almacenada en los embalses de la provincia. Los principales pantanos de Ciudad Real perdieron 10 hectómetros cúbicos durante los tres meses que duró el otoño.

Actualmente, los embalses de la provincia retienen 297 hectómetros, son 33 más que hace un año, y se encuentran casi al 58% de su máxima capacidad de llenado.

Por cuencas, los pantanos de Ciudad Real situados en el Guadiana acumulan unos 188 hectómetros cúbicos de agua y han perdido más de 8 hectómetros durante el otoño. Están al 47%.

Mientras, los embalses de la provincia ubicados en el Guadalquivir registran más de 108 hectómetros cúbicos, lo que significa que durante el otoño han perdido más de un hectómetro. Ahora se encuentran al 87 por ciento de su máxima capacidad de llenado.

Situación hídrica de los pantanos de la provincia

A nivel provincial, hay que destacar que solo un pantano ha subido sus niveles hídricos en otoño. Ha sido Peñarroya que ha ganado 2 hectómetros cúbicos de agua.

El resto presentan cifras en rojo. Destacan Torre de Abraham con 4,5 hectómetros menos (está al 66% de su máxima capacidad), mientras que el Gasset, que abastece a Ciudad Real y comarca, perdió 2,5 hm3 de agua (está al 65%), y El Vicario restó un hectómetro (se encuentra al 39%).

Los otros embalses registran pérdidas hídricas por debajo de un hectómetro cúbico de agua. Puerto de Vallehermoso (60%) y Fresneda (80%) perdieron en otoño 0,7 hm3, La Cabezuela (5,6%) y Montoro (88%) se dejaron 0,6 hm3, y por último Vega del Jabalón (10%) y Puente Navarro (13%) perdieron en otoño 0,4 hectómetros cúbicos de agua.