El obispo de Ciudad Real se encuentra "estable, consciente y animado" tras un problema de salud

Ayer, sábado 30 de agosto, en la celebración vespertina del veinticinco aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la estrella, de Miguelturra, el administrador apostólico de la diócesis de Ciudad Real, Gerardo Melgar Viciosa, tuvo unos momentos de desorientación con dificultad para pronunciar la homilía.

Muy rápidamente, los sacerdotes, los servicios de Protección Civil y los servicios sanitarios actuaron trasladándolo al servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real, según ha informado la Diócesis de Ciudad Real en un comunicado.

El estado de salud de Mons. Gerardo Melgar es estable, está consciente y animado. Los servicios sanitarios del hospital han considerado prudente mantenerlo cuarenta y ocho horas en observación antes de ofrecer cual-quier tipo de diagnóstico y de tratamiento.

Agradecemos la rápida actuación en Miguelturra de los voluntarios de Pro-tección Civil, del 112, así como la atención que ha recibido D. Gerardo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Todos los actos que estaban previstos en su agenda, incluida también la mi-sa de acción de gracias del día 13 de septiembre en la Catedral con motivo del relevo episcopal, quedan suspendidos mientras que no se indique otra cosa.