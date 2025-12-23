El obispado de Ciudad Real conmemorará el 150 aniversario del priorato de la diócesis

El obispo de Ciudad Real ha avanzado que la diócesis ya trabaja en la conmemoración del 150 aniversario del Priorato de la Diócesis de Ciudad Real, creado en 1875 como Priorato de las Órdenes Militares, que unía en un solo territorio espiritual las posesiones diseminadas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

Así lo ha avanzado este martes el obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, durante el tradicional encuentro informativo con los medios de comunicación con motivo de la Navidad.

Ha subrayado el carácter histórico de este hito, que marcó el nacimiento de la actual diócesis, y ha señalado que la celebración está prevista para mediados de 2026, con distintos actos conmemorativos que permitirán poner en valor su trayectoria y su papel en la historia eclesiástica de la provincia.

Detecta una vuelta de los jóvenes de entre 15 y 30 años a la Iglesia

Por otro lado, el obispo de Ciudad Real ha manifestado su convicción de que cada vez hay más jóvenes que se sienten llamados por la Iglesia, un fenómeno que, a su juicio, se refleja tanto en el aumento de jóvenes que reciben la confirmación como en una mayor sensibilidad religiosa entre las personas de entre 15 y 30 años.

Abilio Martínez ha realizado un balance positivo de sus tres meses al frente de la Diócesis de Ciudad Real, a la que ha definido como una Iglesia con "muchísima vida".

Abilio Martínez durante la rueda de prensa | OC

En este sentido, ha indicado que los datos objetivos disponibles apuntan a una evolución favorable del nivel religioso y ha subrayado que la provincia de Ciudad Real sigue siendo la que registra un mayor número de contribuyentes que marcan la X de la Iglesia católica en la declaración de la renta, un indicador que ha considerado especialmente significativo.

Martínez Varea ha destacado que el número de jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación se mantiene en niveles elevados y ha expresado su deseo de que esta tendencia no solo se consolide, sino que continúe creciendo en los próximos años.

Asimismo, ha aludido a estudios recientes que reflejan un ligero incremento del interés religioso entre los jóvenes, así como a una mayor participación en retiros espirituales, un fenómeno que, según ha señalado, habrá que observar para comprobar si se traduce en un compromiso más estable.

El obispo ha atribuido esta evolución positiva a la existencia de una "pastoral viva", con una red amplia y bien estructurada, presente en todos los arciprestazgos de la diócesis.

En este contexto, ha resaltado la importancia de contar actualmente con 19 seminaristas mayores en el Seminario Diocesano de Ciudad Real, una cifra que ha considerado esencial para garantizar el relevo de los sacerdotes que se jubilan y para que la acción pastoral no decaiga en los próximos años.

La rehabilitación del Convento de los Dominicos de Almagro arrancará en cuanto Patrimonio autorice el proyecto

Las obras de rehabilitación integral del Convento de la Asunción de Calatrava, ubicado en Almagro y conocido popularmente como el de los Dominicos, comenzarán en cuanto el proyecto reciba la luz verde de Patrimonio para convertirlo en un centro formativo en el área de la salud y dependiente del grupo Quirón.

A preguntas de los periodistas, el obispo ha recordado que la actuación se enmarca en un acuerdo de cesión de uso por 75 años al empresario Víctor Madera, presidente de Quirón, con el objetivo de implantar en el inmueble una escuela de formación sanitaria.

El obispo ha señalado que Madera se comprometió personalmente a restaurar el convento y a que las actividades que se desarrollen en él convento sean coherentes con los valores de la Iglesia.

Convento de los Dominicos en Almagro | Europa Press

Martínez Varea ha destacado que este proyecto supondrá una "importante revitalización" tanto del propio convento como de la localidad de Almagro, al atraer actividad formativa y un flujo constante de personas. Asimismo, ha garantizado que se mantendrá la visita pública al edificio, al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).

En cuanto al estado del proyecto, el obispo ha explicado que la gestión del acuerdo estaba prácticamente cerrada a su llegada a la Diócesis el pasado mes de septiembre y que, actualmente, ya se ha presentado la propuesta de intervención sobre la parte histórica y monumental, que incluye la rehabilitación de espacios como la antigua hospedería, el claustro y la iglesia.

En estos momentos, el proyecto se encuentra a la espera del informe favorable de Patrimonio, tras lo cual las obras podrán iniciarse de manera inmediata.

Neutralidad política de la Iglesia

En el ámbito político y tras las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en las que abogaba por "ir a una moción de censura" o "dar la palabra a los ciudadanos", el obispo de Ciudad Real ha defendido la neutralidad política de la Iglesia y ha pedido contextualizar estas afirmaciones dentro del marco constitucional.

Martínez Varea ha señalado que las palabras del presidente del episcopado deben entenderse como una de las posibilidades que reconoce la Constitución y no como una toma de posición partidista.

En este sentido, ha insistido en que la Iglesia se mantiene al margen de la política de partidos, aunque no renuncia a "pronunciarse sobre los asuntos públicos" que afectan a la sociedad en su conjunto.

El obispo ha explicado que la Iglesia considera legítimo intervenir en el debate social desde una perspectiva amplia, entendiendo la política como la preocupación por el bien común y por los problemas que afectan a las personas.

Abilio Martínez durante la rueda de prensa | OC

Al ser preguntado por la situación política del país, Martínez Varea ha considerado especialmente significativo el mensaje del Papa para la realidad social y pública, no solo en España, sino también a nivel internacional.

En este marco, ha subrayado que el Pontífice insiste en la "necesidad del diálogo y del acuerdo" como pilares fundamentales para abordar los conflictos y los desafíos colectivos.

El obispo ha subrayado que, para la Iglesia, es fundamental que los asuntos públicos se aborden desde el "entendimiento y el consenso", más allá de la confrontación política, explicando que la Iglesia establece principios, pero que su aspiración es contribuir a la construcción de una sociedad cohesionada no solo desde la política, sino también desde una cultura del "diálogo y el acuerdo", que considera esenciales para la convivencia democrática.