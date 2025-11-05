Tiene lugar del 5 al 7 de noviembre

Núñez Feijóo clausurará el viernes la European Seniors' Union que se celebra en Ciudad Real

Ciudad Real acoge desde hoy y hasta el próximo viernes la 30ª edición de la European Seniors' Union, la ESU, un congreso extraordinario que será clausurado el día 7 por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La ESU es una organización que desde hace tres décadas trabaja para dar voz y protagonismo a las personas mayores en la sociedad europea. En estos tres días de celebración pararán por Ciudad Real nombres relevantes y habrá ponencias y mesas redondas.

En este congreso, que se va a desarrollar en la Cámara de Comercio, se presentará el Plan de Acción 2030 que marcará las líneas estratégicas del trabajo de la European Seniors' Union para seguir avanzando en una Europa donde los mayores sean verdades líderes sociales.

La jornada que va a tener lugar en Ciudad Real contará con un programa muy completo y abordará cuestiones fundamentales como el liderazgo de los mayores en la sociedad europea, la inteligencia artificial, la soledad no deseada o los mayores en el medio rural, como ha explicado en Onda Cero la ciudadrealeña Carmen Quintanilla, vicepresidenta de la ESU y presidente de la organización de mujeres rurales Afammer.

También se reflexionará sobre las tres décadas de vida de la ESU, poniendo en valor cómo las personas mayores han contribuido a construir una Europa más solidaria e inclusiva.

