Nuevo teatro-auditorio de Ciudad Real : "La Junta está dispuesta a escuchar todas las propuestas y colaboraciones"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado que la Junta de Comunidades “siempre está dispuesta a escuchar todas las propuestas y todas las colaboraciones” en relación a la ayuda económica que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha solicitado para reanudar las obras del nuevo teatro-auditorio.

Caballero ha dicho que “es evidente el compromiso de la Junta y de su presidente con Ciudad Real” y recuerda que son muchos los millones de euros que están en ejecución en esta capital, como la pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra, la Ciudad Administrativa o el Centro Regional de Folclore.

Y subraya que todos los proyectos con impacto que se han realizado durante la legislatura tienen el apoyo económico del Gobierno regional. “Creo que el alcalde de Ciudad Real no puede quejarse, aunque está en su derecho de pedir más, pero en esta ciudad es una lluvia de millones los que tienen del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha dicho Caballero.

Viviendas en los terrenos del Hospital de Alarcos

Por otro lado, y ante la propuesta del Ayuntamiento de construir viviendas sociales en los terrenos ocupados por el antiguo Hospital de Alarcos, el vicepresidente segundo de la Junta ha señalado que “es una oportunidad que tiene el alcalde de negociar con la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la propietaria del edificio”.

José Manuel Caballero ha animado a Francisco Cañizares a que se reúna con la TGSS y busquen una solución para este edificio. Cree que al primer edil “le está faltando tiempo para solicitar una reunión con la tesorería y poner encima de la mesa esta propuesta”.