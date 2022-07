Nuevo impulso para desbloquear los problemas urbanísticos en la Plaza Mayor de Ciudad Real

Por un lado, según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Mariana Boadella, se ha aprobado de manera inicial la modificación puntual del P.G.O.U de Ciudad Real (UE- Plaza).

Ha contado con los informes favorables de las consejerías competentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Fomento y Cultura), cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Ciudad y no ha recibido alegaciones en el periodo de información pública, por lo que se procede “a la aprobación inicial del nivel de proyecto por la Junta de Gobierno Local, estando con ello, concluidos los trámites necesarios para que pueda ser elevado al pleno”.

Este paso de hoy, decía Mariana Boadella, “servirá para conseguir desbloquear un tema que llevaba estancado muchos años, y que hacía imposible construir o revalorizar los solares o edificios en ruina del centro de Ciudad Real”.

Se llevará al pleno de agosto (que suele celebrarse en septiembre) y posteriormente se mandará para conseguir el dictamen definitivo a la Comisión regional de urbanismo.

Convocatoria para subvenciones de actividades juveniles

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la resolución de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en concurrencia competitiva, para proyectos de actividades de iniciativa juvenil realizados en el año 2022, “tan importantes para la ciudad” decía Mariana Boadella.

En concreto, se han otorgado a 15 entidades, por una cantidad total de 12.000 euros, (se han concedido ayudas desde los 450 hasta los 1.200 euros de manera individual), con el objetivo de potenciar la participación de los jóvenes asociados en el desarrollo de la vida de su comunidad y, principalmente, para promover y apoyar las acciones y actividades culturales, formativas e informativas y de tiempo libre, destinadas al colectivo infantil y juvenil.

Una de las entidades se ha quedado fuera porque no estaba registrada en actividades juveniles.

Medalla de la Corporación Municipal a la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles

En otro orden de cosas, se ha decidido conceder la medalla de la Corporación Municipal a la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles de Ciudad Real, con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de su fundación. Una hermandad que ha estado “comprometida con la ayuda a los más desfavorecidos, siendo muy apreciada por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, donde en este tiempo se han construido grandes lazos sociales en torno a la imagen de la Virgen de los Ángeles, patrona de la barriada”.

Reforma para mejorar la accesibilidad en el Centro Social de Santiago

También ha informado Mariana Boadella que se ha aprobado el proyecto de reforma para la accesibilidad del Centro Social de Santiago, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con un presupuesto base de licitación de 100.564,79 euros.

Se encuentra dentro de la línea de actuación CR-OT4-LA2 enmarcada en el Plan de Movilidad y Accesibilidad Urbana y Sostenible de Ciudad Real, siendo una de ellas “la intervención en edificio de uso público, resolviendo los problemas de accesibilidad.

Este centro no está dotado de ascensor y los aseos no tienen las dimensiones adecuadas para cumplir con la normativa de accesibilidad”. Por ello, explicaba la portavoz, se “propone la adecuación de dichos espacios, mediante la construcción de un elevador para conexión de las diferentes plantas y adaptación de los aseos, que permitan la utilización adecuada y la adaptación a la normativa vigente, facilitando el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura para las personas con discapacidad”.

Instalación y mejora de cruces semafóricos

Otro de los puntos aprobados ha sido el expediente y los pliegos del suministro, instalación y mejora de cruces semafóricos y control de acceso en distintos puntos de Ciudad Real, con una inversión de 64.706,24 euros (Más IVA).

Subvenciones para consumo

En materia de consumo, explicaba la portavoz, hemos aprobado solicitar una subvención de la Consejería de Desarrollo Sostenible, dirección general de Agenda 2030 y Consumo para el ejercicio 2022 “que pone a disposición de las entidades locales diferentes ayudas.

En concreto se va a pedir 15.000 euros, en la línea 1, para la gestión de servicios prestados por las oficinas municipales de información a las personas consumidoras y en la línea 3 otros 15.000 euros para el arbitraje de consumo”.

No habrá mercadillo el sábado 30 de julio, 2022

Fuera de la Junta de Gobierno Local, Mariana Boadella ha explicado que debido a la celebración del “Concurso de Limoná” no habrá mercadillo este sábado. Explicaba la portavoz que “por motivos de seguridad y por disposición de perímetros no es compatible”.