Nuevo episodio de violencia contra una médico, ahora en el Centro de Salud 2 de Ciudad Real

El Colegio de Médicos de Ciudad Real condena de forma rotunda y enérgica la nueva agresión sufrida por una médica de Atención Primaria durante su jornada asistencial en el Centro de Salud 2 de Ciudad Real. La facultativa, que además se encuentra embarazada de seis meses, fue objeto de insultos, amenazas y actitud violenta por parte de un varón que acudía acompañado de su pareja.

Según el relato de los hechos, la pareja accedió sin estar citada a la consulta de la doctora - tenían cita con enfermería-, a lo que ella, siguiendo el protocolo, les pidió amablemente los datos para poder atenderles más tarde y les instó a esperar en la sala de espera.

Fue allí donde comenzaron a lanzar improperios, elevando el tono de voz con frases como “la sanidad pública es una vergüenza”, “la médico sin hacer nada”, “la enfermera hablando con su primo”, etc., acusaciones injustificadas que fueron subiendo en intensidad, según ha informado la entidad colegial en una nota de prensa.

Ante el clima de tensión generado en la sala de espera a media mañana, y en consideración al resto de pacientes y profesionales del centro, la doctora les ofreció pasar a consulta para valorar si existía alguna urgencia clínica. Tras comprobar que no se justificaba atención médica inmediata, les pidió que aguardaran su cita con enfermería, apelando a un comportamiento respetuoso y adecuado al entorno sanitario.

Sin embargo, el varón adoptó entonces una actitud cada vez más desafiante y verbalmente agresiva. Posteriormente, ya en la consulta de enfermería, ambos continuaron con esa conducta, lo que obligó a la médica a intervenir nuevamente con el objetivo de rebajar la tensión.

Lejos de conseguirlo, el varón regresó a la consulta de forma violenta diciendo que iban a poner una reclamación, profiriendo insultos personales como “niñata”, “imbécil”, “impresentable” o “sinvergüenza”, llegando incluso a realizar un amago de abalanzarse sobre la facultativa mientras apretaba el puño y decía: “vámonos porque al final…”, en un claro tono amenazante. La médico, visiblemente afectada, sufrió un ataque de ansiedad.

Cabe destacar que ni el hombre ni su pareja eran pacientes asignados directamente a esta facultativa. La tensión provocada, especialmente en una profesional embarazada, evidencia el riesgo emocional y físico al que se enfrentan muchos profesionales cada día en el ejercicio de su labor.

Apoyo del Colegio de Médicos a la doctora

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real queremos trasladar nuestro total apoyo, solidaridad y reconocimiento a la doctora agredida, a quien ya se le ha ofrecido todo el respaldo jurídico y profesional necesario, de forma gratuita e inmediata.

Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la profesión médica frente a cualquier tipo de violencia, física o verbal, y recordamos que este tipo de agresiones están tipificadas como delito de atentado contra la autoridad.

El presidente del Colegio, Dr. Manuel Rayo Gutiérrez, ha declarado que “no podemos permitir que nuestros médicos trabajen bajo amenazas o agresiones. Cada ataque a un profesional sanitario es un ataque a todo el sistema de salud y a los valores que lo sustentan. Desde el Colegio seguiremos trabajando para que estos comportamientos no queden impunes y se refuercen las medidas de protección. Pero al mismo tiempo, exigimos al poder legislativo una revisión urgente de la normativa vigente que contemple penas más duras y ejemplarizantes, que desincentiven cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario.”

Asimismo, el Colegio hace un llamamiento a la sociedad: “Si permitimos que este clima de hostilidad continúe, nuestros médicos -especialmente los más jóvenes- se verán empujados a abandonar nuestro sistema sanitario en busca de condiciones más seguras y dignas en otros países. Es la sociedad quien sufrirá las consecuencias.”

Finalmente, el Colegio de Médicos insiste en la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión sufrida durante el ejercicio profesional y reitera su firme apuesta por la tolerancia cero ante cualquier acto que ponga en peligro la integridad, dignidad o seguridad de los profesionales sanitarios.