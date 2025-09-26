Una nueva edición de Fercatur exhibe en Ciudad Real la fuerza de la caza y el turismo rural

Ciudad Real se convierte en el epicentro de la caza. Esta mañana ha abierto sus puertas, en el complejo ferial IFEDI, una nueva edición de FERCATUR, la Feria de la Caza, Pesca y Turismo, que se va a celebrar hasta el próximo domingo con la presencia de 120 expositores y numerosas actividades para todos los públicos.

Un evento que presenta novedades, como una exposición de animales de montaña, un torneo de tiro al plato o la entrega de premios cinematográficos ORION, en los que se han presentado más de 40 trabajos y habrá nueve premios. También se concederá un premio honorífico para el famoso naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.

La feria la organiza la Federación Empresarial de Ciudad Real, con el patrocinio de la Diputación. El presidente de FECIR, Carlos Marín, quiere que FERCATUR ponga el acento en el turismo de interior, con la presencia de 16 ayuntamientos.

Miguel Ángel Valverde en FERCATUR | Onda Cero

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, recuerda el importante incremento económico que la institución provincial destina a esta feria, una aportación superior a los 300.000 euros.

Destaca no solo la importancia que la actividad cinegética tiene en la economía de la provincia, sino también para mantener el equilibrio medioambiental.

Sobre el futuro Museo de la Caza de Ciudad Real, que se ubicará en la parcela donde se encuentra el parque de bomberos, Valverde ha dicho que ya se adjudicó la obra del nuevo emplazamiento del parque en la carretera de Piedrabuena y ahora se está redactando el proyecto museístico y arquitectónico del museo y espera que sea una realidad en los próximos años.

Blanca Fernández en FERCATUR | Onda Cero

En el acto de inauguración también ha estado la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. Blanca Fernández ha dicho que hay que romper estereotipos y” mucha mala fama que desde hace varios años se le viene dando desde sectores que creo francamente no conocen ni cómo se gestiona el sector ni la importancia que tiene en pueblos como los nuestros.”

Subraya la importancia del sector cinegético en la generación de riqueza y puestos de trabajo en la provincia y en Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha recordado que con 1.150 millones de euros, esta actividad aporta el doble al Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha que hace diez años, y genera más de 21.000 empleos, frente a los menos de 14.000 que creaba también hace diez años.

Fernández señala que este año se ha conseguido recuperar la caza de la tórtola en la región y se ha conseguido pasar de cero a nuevo el número de cotos sociales en Castilla-La Mancha.