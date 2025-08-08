La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión verbal al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II, tras la retirada del vigilante de seguridad a principios del mes de julio; hecho que el sindicato advirtió podría suceder si no se renovaba su contrato, al ser el centro de salud de mayor conflictividad de la provincia y el segundo de toda Castilla-La Mancha.

El incidente tuvo lugar el pasado lunes, 4 de agosto, cuando fue necesario avisar a la Guardia Civil, hasta en tres ocasiones, ante las amenazas telefónicas y presenciales al personal administrativo del centro de salud proferidas por un paciente y su esposa, contrariados porque su médico no podía atenderlos en esos momentos al encontrarse de vacaciones. Sólo ante la presencia de dos miembros de la Guardia Civil, el paciente y su familiar cambiaron el tono de sus palabras y comenzaron a tratar con el debido respeto al personal administrativo que le atendía.

CSIF, que condena una vez más los hechos violentos acaecidos en el centro de salud Tomelloso II, así como los ocurridos ayer en el centro de salud II de Ciudad Real, donde una médica embarazada sufrió insultos y amenazas por parte de un paciente, asegura que durante el tiempo que el vigilante de seguridad estuvo contratado en el centro sanitario de Tomelloso no se produjo ningún incidente violento, hasta ahora que han vuelto a reproducirse, afectando sobre todo al personal administrativo, es decir, de gestión y servicio; pero teniendo repercusión también estos incidentes sobre el resto del personal sanitario.

“El personal administrativo es el primero en sufrir amenazas, coacciones y agresiones verbales a diario ante la ausencia del vigilante de seguridad, eliminado por la Gerencia de Tomelloso el pasado 1 de julio, tal y como ya denunció CSIF. Desde entonces no han dejado de producirse este tipo de agresiones entre el personal sanitario del centro”, apunta Ana Isabel Fernández, presidenta de Sanidad de CSIF C-LM.

El sindicato, que ha emprendido numerosas acciones reivindicativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de todos los centros de salud del área Mancha Centro, asegura que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y que ante una agresión física la empresa debe prever este tipo de situaciones como un riesgo laboral y actuar para prevenirlas.

“Al no contratar el vigilante de seguridad necesario en este centro, la GAI de Tomelloso está contribuyendo a que se produzcan nuevas agresiones contra los trabajadores y el personal sanitario de este centro dependiente de su gestión”, apunta Fernández.

La Central Sindical lamenta que los trabajadores se estén planteando cambiar de puesto de trabajo ante la sensación de inseguridad y miedo, lo que, a juicio del sindicato, podría estar provocando un “efecto fuga” de profesionales en este centro sanitario, al sentir que no gozan del mismo grado de protección que los trabajadores del hospital donde sí existe personal de vigilancia que garantiza su seguridad.

“No podemos consentir que se sigan produciendo este tipo de situaciones violentas. Hay que poner fin a estos comportamientos incívicos”, subraya la presidenta de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, quien recuerda, una vez más, la necesidad de disponer de personal de vigilancia en todos los centros sanitarios de la región.

Por todo ello, desde el sindicato se vuelve a reclamar a la GAI de Tomelloso la contratación urgente del vigilante de seguridad en el centro de salud Tomelloso II, tal y como ha solicitado en numerosas ocasiones, así como en el Comité de Seguridad y Salud del Área Mancha Centro, al quedar constatado que los comportamientos violentos son mucho más frecuentes en este centro sanitario, y en todos aquellos que carecen de vigilancia.