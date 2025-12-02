Noviembre deja 95 parados menos en la provincia de Ciudad Real gracias sobre todo a la agricultura

Descenso del paro en la provincia. Noviembre dejó 95 desempleados menos en Ciudad Real, aunque fue la provincia de Castilla-La Mancha donde menos descendió el paro. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el total de desempleados es de 31.253 en esta provincia. En términos interanuales son unos 3.300 parados menos respecto a noviembre del año pasado.

Por sectores, en noviembre el número de desempleados disminuyó en agricultura en 91 personas, otras 25 en servicios y 16 en el colectivo de sin empleo anterior. Mientras, el paro subió en 24 personas en construcción y 13 en industria.

En cuanto a la contratación, el mes pasado se cerró con 11.100 contratos de trabajo, son 2.100 menos respecto a octubre, de los que algo menos de la mitad, casi 5.000, fueron indefinidos.

Sube la afiliación a la Seguridad Social

Buenas cifras las que deja la afiliación a la Seguridad Social. En la provincia aumentó en 420 personas y el total de cotizantes en Ciudad Real asciende a casi 183.500.

Por último, son 13.600 los beneficiarios de prestaciones por desempleo en la provincia de Ciudad Real, con un gasto superior a los 19 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 954 euros al mes.