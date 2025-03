Nieva confirma que el programa de acogida de inmigrantes en Manzanares es descartado al ser "inviable”

LEER MÁS Polémica en Manzanares por la inminente llegada de un centenar de inmigrantes africanos a un hotel

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha asegurado que no se dan "las condiciones idóneas" para que este municipio ciudadrealeño acoja al más de un centenar de personas migrantes, con edades entre 20 y 40 años, que está previsto que lleguen a mediados de abril a un hotel de la localidad, lo que ha generado revuelo entre la población, y ha agregado que el Consistorio "se opondrá" a esta medida.

En declaraciones a EFE este lunes, Nieva ha asegurado que "el Ayuntamiento de Manzanares no ha tenido la información en ningún momento, ni ha participado en ningún caso de las decisiones de este tipo de proyecto".

Ha señalado que "puede que no se estén dando o no se dan las condiciones idóneas" para acoger a los migrantes y ha apuntado que el consistorio tiene claro que "no se pueden traer a personas sin ningún tipo de control, en un modelo tal vez de hacinamiento y no en las condiciones adecuadas".

Nieva ha defendido que Manzanares ha demostrado a lo largo de muchas décadas "su capacidad de acogimiento y de integración, porque somos una ciudad solidaria, acogedora e integradora, pero las cosas tienen que estar armonizadas y reguladas, y desde luego, en este caso, las condiciones me parece que no se dan".

Ha lamentado que nadie haya contactado con el Ayuntamiento para hablar sobre esta decisión y ha insistido en que tomar esta decisión "al margen del Ayuntamiento" es "inadmisible y también un error".

Críticas del alcalde al PP y Vox

El alcalde también ha criticado a los grupos municipales de PP y Vox en la oposición municipal ya que lo primero que han hecho "es generar alarmismo, generar preocupación, desde la desinformación también, lo cual es más grave" y ha lamentado que "la oposición está en su papel de crispar, en el papel de confundir, en el papel de alarmar a la población, cosa que el equipo de gobierno y yo como alcalde lo combatimos, a pesar de estar muy acostumbrados".

Sobre la polémica que se ha generado en las redes sociales a raíz de conocerse la próxima llegada de los migrantes al hotel ha asegurado que "nunca es positiva" y ha reflexionado que "son comentarios que muchas veces no tienen por qué estar basados en la realidad".

El alcalde ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población y ha advertido que "el problema de la inmigración es un problema de todos, que lo tenemos que acometer todos juntos, desde la unidad, desde la lealtad y desde la regulación".

"Las cosas tienen que venir armonizadas y desde luego deben venir reguladas. No vale tampoco que por libre, cualquiera pueda establecer movimientos en la medida en que pueden ser o no oportunos", ha apuntado.

Nieva ha afirmado, asimismo, que la inmigración puede ser también la solución para muchas realidades económicas en toda España, y ha apuntado que hecha de "manera armonizada y de manera regulada, el pueblo de Manzanares siempre tiene la disponibilidad a participar".

Por otra parte, el propietario del hotel donde se alojarán los migrantes ha explicado en redes sociales que proceden de Mali y Senegal y huyen "de sus países de origen donde hay guerras, hambruna y miseria", y ha señalado que "no son personas violentas, ni conflictivas ni delincuentes" y que "en ningún momento van a estar solos, porque en el hotel van a pernoctar permanentemente personal de la ONG que los acoge".