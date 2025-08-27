El Muxismo Rock celebra casi dos décadas de música en Miguelturra

Desde hace 19 años, en Miguelturra se celebra un festival que celebra la música con sencillez y humildad: el Muxismo Rock.

El próximo 20 de septiembre, el Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas de la localidad acogerá una nueva edición de este festival que tiene como objetivo ofrecer cultura accesible y nuevas oportunidades a quienes se inician en el mundo de los escenarios.

Desde sus inicios, el festival ha sido un espacio donde la cultura y la música se unen en un entorno seguro y amigable, promoviendo el talento local y nacional, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad musical del país.

La edición de este año promete mantener ese espíritu auténtico que lo caracteriza, ofreciendo a los asistentes un cartel completo y reconocido dentro del panorama musical nacional.

Las entradas para el Festival Muxismo Rock pueden adquirirse en la taquilla el mismo día del evento o de forma anticipada a través de https://woutick.com/es/entradas/xix-muxismo-rock-2025 y físicamente en la Casa de la Cultura de Miguelturra, Pub Soul o Panadería Fegopan.

Miguelturra será el escenario de nuevas bandas que participan en el Muxismo Rock y reencuentro de otras que vuelven a pasar por este festival con el propósito de hacer bailar y disfrutar a todo el que se acerque hasta allí.