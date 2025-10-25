SUCESOS

Muere un anciano en el incendio de una residencia de mayores de un pueblo de Ciudad Real

Se investigan las causas del fuego, que podría haberse iniciado por un fallo en un conducto eléctrico.

ondacero.es

Madrid |

Coche de la Policía Nacional de Santander
Coche de la Policía Nacional de Santander | Policía Nacional

Un residente de la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha fallecido este sábado tras el incendio que se ha originado esta madrugada en las instalaciones y que ya ha sido extinguido por los bomberos.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha detectado a las 6:07 horas de este sábado, en la residencia de mayores ubicada en la calle Dulcinea de Carrión de Calatrava y que, al parecer, se ha podido originar por un posible fallo en un conducto eléctrico, si bien han señalado que se tendrán que investigar detenidamente las causas.

Como consecuencia del incendio, la residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y, de los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5, se han hecho cargo familiares.

