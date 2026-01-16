Mejorar los salarios, reducir la jornada laboral y negociar 10 convenios, retos de CCOO Ciudad Real para 2026

Reforzar los sueldos, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y reducir la jornada laboral, además de negociar hasta 10 convenios colectivos en la provincia, son algunos de los objetivos que ha marcado Comisiones Obreras de Ciudad Real para este año 2026.

Durante un desayuno informativo con los medios de comunicación, la secretaria provincial de este sindicato, Esther Serrano, ha dicho que la negociación colectiva será clave para reducir la jornada laboral a 1.750 horas anules en la provincia, impulsar cláusulas de igualdad y de perspectiva de género y mejorar los sueldos, ya que desde el año 2020 los trabajadores han perdido casi un 6% de poder adquisitivo.

Por eso, pide a la patronal FECIR responsabilidad y advierte que no van a consentir que la negociación “sea un mercadeo”.

Este año se tienen que negociar siete convenios en la provincia, el más importante el de comercio en general, a los que se unen otros tres que están pendientes de cerrar: campo, hostelería y pompas fúnebres.

Accidentes de trabajo e inmigración

En cuanto a siniestralidad laboral, el año pasado, entre enero y octubre, hubo 8 accidentes mortales, cuatro menos respecto al ejercicio anterior, aunque Serrano señala que esto no es suficiente y asegura que siguen siendo cifras inaceptables.

Otro objetivo de Comisiones Obreras para este año es combatir la explotación y situación de vulnerabilidad que sufren los trabajadores inmigrantes en la provincia de Ciudad Real.

Del año pasado, el sindicato destaca la huelga indefinida que hubo en el sector del metal de Ciudad Real que conllevó la firma del convenio, se incrementó en un 40% los registros de planes de igualdad en la provincia y hubo un descenso del paro de 3.700 personas, el mejor dato desde el año 2008.

Actualmente, Comisiones Obreras de Ciudad Real tiene a 10.000 afiliados y unos 1.000 delegados en la provincia, y es el sindicato con más representatividad con casi el 38%.