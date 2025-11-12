Mejoras viarias y de instalaciones deportivas y el teatro-auditorio, principales inversiones en 2026 en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real está elaborando los presupuestos municipales del año 2026 y el equipo de Gobierno espera tener el proyecto antes de que finalice el presente ejercicio.

Así lo ha señalado en Onda Cero el alcalde, Francisco Cañizares, que calcula que las cuentas del próximo año estarán en torno a las cifras que se aprobaron para 2025, es decir, por encima de los 90 millones de euros.

El objetivo es que sean aprobados a primeros del año que viene y ha avanzado que el consistorio apostará por inversiones como la rehabilitación de acerados y pavimentaciones, la mejora de las instalaciones deportivas y sobre todo ya se contemplará una partida para el nuevo teatro-auditorio, que, según Cañizares, será la gran inversión que se acometerá en Ciudad Real en los próximos años.

El primer edil asegura que la intención del equipo de Gobierno es negociar los presupuestos con todos los grupos de la oposición y ha hecho un llamamiento a la reflexión en torno a las cuentas de 2026.

Convenio con ACUAES

Por otro lado, mañana jueves Francisco Cañizares y el alcalde de Miguelturra acudirán a Madrid para firmar el convenio de colaboración con la sociedad estatal ACUAES (Aguas de las Cuencas de España) que permitirá desarrollar la tercera fase de actuación del sistema de saneamiento de ambas localidades, la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y la mejora de los colectores.

El alcalde de Ciudad Real ha manifestado que se está diseñando el futuro de la capital a largo plazo y confía en que cuando se acometan las obras, otras administraciones también colaboren en su financiación.

Evitar la okupación ilegal

Y el próximo lunes, el Ayuntamiento ha convocado una reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar el problema de las ocupaciones ilegales de viviendas en Ciudad Real.

El alcalde señala que hay varios focos localizados como la casa del Parque de Gasset, barrio de La Granja, zona de San Antón y otros casos más dispersos de okupaciones.

Lo que se pretende es coordinar las actuaciones del consistorio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar estas ocupaciones ilegales. El Ayuntamiento va a ser exigente y reivindicativo para buscar una solución ante este problema, según ha dicho Francisco Cañizares.