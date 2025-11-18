Marín pide a CCOO no tensionar la negociación colectiva de 2026 en Ciudad Real: "Se han quedado sin el comodín de la ministra y ahora quieren liarla"

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha pedido al sindicato Comisiones Obreras que no tensione la negociación colectiva para el año 2026 y ha tendido la mano a los representantes de los trabajadores para alcanzar acuerdos.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha dicho que lo que le parece inviable es tensionar la negociación colectiva. Cree que ahora los sindicatos “se han quedado sin el comodín de la ministra de Trabajo y ahora quieren liarla”.

Opina que lo que se debe hacer es “negociar, negociar y negociar” en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha y considera que tensionar el diálogo social es introducir rigidez en la negociación de los convenios.

Sobre la subida salarial media que quiere CCOO para 2026 superior al 3,53%, el presidente de FECIR señala que este incremento se podrá recoger según en qué sectores, en algunos sí se podrá y en otros no, y subraya que a lo mejor donde hay que incidir es en bajar las cotizaciones sociales para que los trabajadores cobren más.

12 premios en la Gala Empresarial de FECIR

Por otro lado, el próximo 28 de noviembre FECIR celebrará su tradicional gala de entrega empresarial de premios, que tendrá lugar en el complejo ferial IFEDI de Ciudad Real.

Se van a entregar doce galardones y se espera la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.