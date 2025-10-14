María Antonia Álvaro: "A día de hoy en el Ayuntamiento de Torralba no hay ningún expediente sobre planta de biometano"

El Ayuntamiento de Torralba de Calatrava no tiene ningún expediente para que se pueda instalar una planta de biometano en este municipio. Así lo ha asegurado en Onda Cero la alcaldesa, María Antonia Álvaro.

Recuerda que hace más de un año una empresa se interesó en ubicar en Torralba este tipo de instalaciones pero subraya que el pasado mes de febrero y marzo el Ayuntamiento aprobó dos decretos dejando sin efecto los anteriores y paralizando todo lo que se refería a la planta de biogás.

Además, en el último pleno municipal, celebrado el pasado jueves 9 de octubre, el equipo de Gobierno del Partido Popular y el Grupo Vox, con la oposición del Grupo Socialista, aprobaron la iniciativa popular que llevó a cabo la plataforma que está en contra de la panta y enviar a la Junta de Comunidades las 640 firmas que se recogieron para mostrar el rechazo a que en Torralba se ubique este tipo de fábricas.

Además, el consistorio contrató a un urbanista para modificar las normas urbanísticas con el objetivo de impedir que se instalen plantas de biometano en Torralba. Una modificación de estas normas que el Ayuntamiento llevará a pleno próximamente.

En cualquier caso, señala la alcaldesa que si la Junta apruebe la ubicación de la planta de biogás en Torralba como proyecto prioritario, el Ayuntamiento poco podrá hacer salvo insistir en que no se quiere en el pueblo.

Presupuesto y reducción del IBI

Por otro lado, en el pleno del pasado jueves también se aprobó el presupuesto municipal de 2026 y que asciende a 3,2 millones de euros. Y también se dio el visto bueno a una reducción del IBI en dos puntos, pasando de 0,75 a 0,73. María Antonia Álvaro recuerda que cuando el actual equipo de Gobierno llegó a la alcaldía en el año 2015 el tipo del IBI estaba en el 0,85.

El Ayuntamiento de Torralba llevará a cabo el próximo año diversas actuaciones, como la rehabilitación del campo de fútbol del estadio municipal, la mejora de los baños municipales que hay en la zona del paseo, la finalización de las obras que se acometen en la piscina o la renovación de sillas del Patio de Comedias.

Otros proyectos para 2026 serán la instalación de equipos de climatización en el colegio público, construir 40 sepulturas y 40 nichos en el cementerio, así como la renovación y asfaltado de calles y acerados y cambiar el suelo del pabellón deportivo.