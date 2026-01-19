En marcha el programa Astra en Pozuelo de Calatrava para adaptar el transporte a las necesidades reales de la población

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha resaltado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por el servicio de transporte Astra en Pozuelo de Calatrava para adaptar de este modo la movilidad a las necesidades reales de la población.

Así lo ha manifestado este lunes en la presentación oficial de este programa en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda; el alcalde de la localidad, David Triguero; el delegado provincial de Fomento, Manuel Martínez López-Alcorocho, además del regidor de Poblete, Luis Alberto Lara.

Blanca Fernández ha valorado la utilidad, versatilidad y la necesidad de contar con este modelo de transporte "sabiendo que tenemos una región y una provincia enormes y muy heterogéneas en la que las realidades son diferentes y en la que muchas veces las líneas regulares no responden ya a las necesidades de movilidad del siglo XXI".

En el caso de Pozuelo de Calatrava, la delegada ha reconocido el "trabajo duro" llevado a cabo por el equipo de gobierno municipal, con el alcalde en primera persona, para implantar este servicio Astra, "que se resume en 12 frecuencias de ida y otras tantas de vuelta de lunes a viernes, más dos de ida y dos de vuelta los sábados, lo que ha mejorado muchísimo la movilidad para la ciudadanía que vive en Pozuelo de Calatrava y se ha convertido en una fortaleza para este municipio".

UN "ÉXITO ROTUNDO"

Se trata de un sistema de transporte novedoso que se puso en marcha el pasado 2 de enero para unir Pozuelo de Calatrava con la capital ciudadrealeña y que, tal y como ha comentado la delegada de la Junta, "habrá que ir perfilando los horarios y adecuándolos conforme a la demanda en estas próximas semanas, pero, en definitiva, estos primeros días han sido un rotundo éxito".

En este caso concreto conlleva inversión de 65.000 euros al año por parte del Gobierno regional, "pero más que un gasto, se puede considerar una inversión porque se trata de acercar al alumnado a la universidad o a la formación profesional; a las trabajadoras y a los trabajadores a su puesto de trabajo; o a las personas mayores que no tienen otro transporte puedan hacerlo a través de este servicio Astra a los diferentes servicios públicos que son indispensables para ellos".

Autobús del programa Astra en Pozuelo | OC

Además, Blanca Fernández ha anunciado el cumplimiento "de manera inminente" de dos compromisos adquiridos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la puesta en funcionamiento de este servicio de transporte Astra que conectará los municipios de Poblete y Carrión de Calatrava con Ciudad Real, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Junto a este sistema, la delegada ha recordado que "también tenemos el novedoso transporte sensible a la demanda que solo existe en Castilla-La Mancha y que está funcionando con mucho éxito en Campo de Montiel, y estamos trabajando para ponerlo en marcha en la comarca de Almadén a lo largo de este año, y no tardemos demasiado tampoco en responder a las expectativas de la zona de los Montes" para el final de la presente legislatura o principios de la siguiente.

DAR RESPUESTA A UNA NECESIDAD

Por su parte, el alcalde de Pozuelo de Calatrava, David Triguero, ha señalado que este servicio de transporte "era muy importante y muy necesario" en la localidad porque mejora sustancialmente la conexión con la capital y da respuesta a todos los vecinos y vecinas que tenían problemas para poder desempeñar sus obligaciones laborales o formativas diarias. De forma particular, Triguero ha citado dos colectivos, como son mujeres trabajadoras y jóvenes.

El regidor ha añadido que la distancia hoy en día se mide en tiempo y no en kilómetros, por lo que ha señalado que "tenemos que aprovechar nuestra situación privilegiada y estratégica para seguir siendo el pueblo de moda, ya que no solamente crecemos en población, sino crecemos en servicios e infraestructuras".

Para finalizar, Triguero ha tenido palabras de agradecimiento para las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por haber hecho posible este nuevo servicio de transporte que se antoja vital para Pozuelo de Calatrava.