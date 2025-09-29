DO La Mancha y Onda Cero impulsan una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia

La Denominación de Origen La Mancha y Onda Cero han presentado hoy en Alcázar de San Juan la programación de la séptima edición de la Fiesta de la Vendimia 2025, que un año más celebrará esta actividad tan importante en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha a través de la emisión de diferentes programas nacionales, regionales, provinciales y locales de esta cadena de radio.

La presentación de la Fiesta de la Vendimia ha tenido lugar en el edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan. La programación de los programas de radio comenzará mañana martes y se extenderá hasta el 10 de octubre.

En cuanto a los programas nacionales de Onda Cero, el primero de ellos se emitirá el miércoles, 1 de octubre. En este caso el protagonista será para “Por fin”, de Jaime Cantizano, desde las bodegas Campos Reales en la localidad conquense de El Provencio.

El siguiente será “Más de uno”, de Carlos Alsina, que se emitirá el jueves 2 de octubre desde la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso. A partir de ahí, se sucederán las emisiones de más programas nacionales como “Onda Agraria”, “la Brújula”, “Gente Viajera” y “Julia en la Onda”.

Además, habrá programas locales, provinciales y regionales de Onda Cero. En total, serán ocho las localidades desde donde se emitirán los diferentes programas de la Fiesta de la Vendimia: Alcázar de San Juan, Tomelloso, Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, Pedro Muñoz, Campo de Criptana, El Toboso (Toledo) y El Provencio (Cuenca).

Rueda de prensa de presentación de la Fiesta de la Vendimia | OC

DO La Mancha, Ayuntamiento de Alcázar y Onda Cero

El presidente de la Denominación de Origen, Carlos David Bonilla, ha recordado la importancia de haber cumplido ya siete ediciones, poniendo de relieve la oportunidad que supone disponer durante dos semanas de un medio de comunicación de alcance nacional para “difundir nuestras raíces y nuestra viticultura, porque muchas veces pensamos que se conocen en todo el mundo, pero cuando haces un programa de radio te das cuenta de que hay que explicar lo que hay detrás de cada botella”.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, durante su intervención, ha felicitado a los organizadores por un evento “sobradamente consolidado” centrado en la vitivinicultura, un fenómeno que, en palabras de la regidora, es más que una actividad laboral: “Es la vida de muchas familias de la comarca de La Mancha, que desde hace siglos viven alrededor del vino, no solo de la recolección, sino también de la producción y del turismo”.

Asimismo, Melchor ha subrayado que este tipo de iniciativas permiten reivindicar la riqueza cultural y patrimonial de la comarca.

Por su parte, el director provincial de Onda Cero, Javier Ruiz, ha calificado como “muy importante” para todo el grupo Atresmedia en toda España, rebasando las barreras de Ciudad Real y Castilla-La Mancha.

También ha avanzado algunas novedades, como la emisión de "La Brújula" desde la sede de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha en Alcázar y el fin de semana completo de "Gente Viajera" desde las sedes de Dcoop/Baco y de la DO La Mancha, también en la localidad alcazareña

Programación completa de la VII Fiesta de la Vendimia de la DO La Mancha y Onda Cero

- Martes, 30 de septiembre- Más de Uno La Mancha y Castilla-La Mancha en la Onda desde la DO Mancha

- Miércoles, 1 de octubre- Por fin- Bodegas Campos Reales- El Provencio, Cuenca.

- Jueves, 2 de octubre- Más de Uno- Cooperativa Virgen de las Viñas. Tomelloso

- Viernes, 3 de octubre- Grabación Onda Agraria. Cooperativa El Progreso, Villarrubia de los Ojos.

- Viernes, 3 de octubre- La Brújula- Cooperativas Agroalimentarias- Alcázar de San Juan

- Sábado, 4 de octubre- Gente Viajera- Desde Dcoop/Baco, Alcázar de San Juan.

- Domingo, 5 de octubre- Julia en la Onda- Desde la sede la DO Mancha.

- Domingo, 5 de octubre- Gente Viajera- Desde la sede de la DO Mancha.

- Lunes, 6 de octubre- Más de Uno Ciudad Real y Castilla-La Mancha en la Onda desde la Cámara de Comercio

- Martes, 7 de octubre- Rutas del Vino desde El Toboso

- Miércoles, 8 de octubre- Más de Uno La Mancha y Castilla-La Mancha en la Onda desde Pedro Muñoz

- Jueves, 9 de octubre- Más de Uno La Mancha y Castilla-La Mancha en la Onda desde la sede de la DO Mancha

- Viernes, 10 de octubre- Más de Uno La Mancha y Castilla-La Mancha en la Onda desde Bodegas Castiblanque, Campo de Criptana.