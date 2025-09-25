Malagón guarda un minuto de silencio en recuerdo de Gloria Merino

LEER MÁS Malagón está de luto por el fallecimiento de Gloria Merino, una de las pintoras más importantes del arte manchego y español del siglo XX

La localidad de Malagón ha guardado hoy un minuto de silencio en recuerdo de la pintora Gloria Merino, que falleció ayer a los 95 años de edad.

Un minuto de silencio que convocó el Ayuntamiento en memoria de la que ha sido una de las figuras más importantes del arte manchego y español del siglo XX. Aunque nació en Jaén en 1930, se afincó en Malagón desde su infancia.

El alcalde de Malagón, Adrián Fernández, que ha estado en este minuto de silencio, ha destacado en Onda Cero la figura de Gloria Merino y la ha calificado como una gran embajadora del pueblo en el exterior.

Por su parte, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, también han participado en el minuto de silencio.

Blanca Fernández ha manifestado que “hoy despedimos a Gloria Merino, una enorme artista de nuestra tierra que afortunadamente supimos reconocer en vida y que ella agradeció enormemente”, incluido el reconocimiento como Hija Adoptiva de Castilla-La Mancha del que “sentimos orgullo”.

La delegada de la Junta ha explicado que la prolífera pintora “retrató como nadie la forma de ser de la gente de Malagón y de La Mancha”, aunque ha resaltado sobre todo “el trabajo, el esfuerzo y el compromiso rotundo de Gloria Merino por mejorar nuestra tierra”.

Será esta tarde, a las 4 y media, cuando se celebren las exequias en la parroquia de Santa María Magdalena y a continuación el entierro de Gloria Merino.

Además, el Ayuntamiento puso a disposición de todos los vecinos un libro de condolencias que estará abierto en el Centro Cultural Santa Teresa hasta las 8 de esta tarde.