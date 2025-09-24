Malagón está de luto por el fallecimiento de Gloria Merino, una de las pintoras más importantes del arte manchego y español del siglo XX

El Ayuntamiento de Malagón lamenta profundamente el fallecimiento a los 95 años de Gloria Merino, vecina de este municipio, pintora universal y una de las figuras más importantes del arte manchego y español del siglo XX, cuya trayectoria artística fue reconocida a nivel internacional.

Nacida en Jaén el 18 de febrero de 1930 y afincada en Malagón desde su infancia, Gloria Merino encontró en nuestra tierra manchega la inspiración que dio forma a su inconfundible estilo.

El pasado 31 de mayo de 2025, el Gobierno de Castilla-La Mancha la nombró hija adoptiva de la región, en reconocimiento a su contribución cultural y a la proyección de la identidad manchega a través de su obra.

Su obra, inscrita en el Realismo Expresionista Español y enriquecida con influencias cubistas y un vibrante uso del color cercano al fauvismo, supo capturar como nadie la esencia de los paisajes y de la gente de La Mancha, convirtiéndolos en un símbolo universal que trasciende el tiempo y el espacio.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Malagón "en nombre de todos sus vecinos y vecinas quiere expresar un agradecimiento infinito a Gloria Merino por el extraordinario legado que deja en nuestro pueblo, especialmente con la cesión de sus obras, que constituyen un tesoro artístico y cultural de incalculable valor para las generaciones presentes y futuras."

En su memoria, el consistorio anuncia la instauración de un Memorial de Pintura que se llamará “Gloria Merino”, un certamen que se celebrará anualmente para rendir homenaje a su figura y mantener viva su inspiración artística.

Asimismo, se trabajará para implicar en este memorial al resto de instituciones, como la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el fin de darle la proyección y relevancia que Gloria Merino merece.

Además "y en agradecimiento a la generosidad de Gloria con nuestro pueblo" las banderas institucionales ondearan a media asta.

El Ayuntamiento señala que "hoy despedimos con emoción y cariño a una de nuestras vecinas más ilustres, cuya vida y talento engrandecerán siempre el nombre de Malagón en todo el mundo. Aprovechamos estas líneas para trasladar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos de dolor."