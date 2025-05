Luis Tato, fotoperiodista de Daimiel, Hijo Predilecto de C-LM: "Contento y agradecido porque se reconoce mi trabajo"

En Onda Cero seguimos hablando con premiados de nuestra provincia que serán reconocidos el próximo sábado, 31 de mayo, en el Día de la Región, cuyo acto institucional se celebrará en Albacete.

Uno de ellos va a ser nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha. Se trata del fotoperiodista daimileño Luis Tato Fernández de Simón, por su brillante trayectoria internacional, destacando por la fuerza narrativa de sus imágenes.

Desde hace años está viviendo en Kenia, es el jefe de fotografía de la Agencia France Press (AFP) cubriendo el este de África y coordinando un equipo de fotógrafos en doce países de este continente.

En declaraciones a Onda Cero, Tato Fernández se ha mostrado contento, ilusionado y agradecido por este galardón que reconoce su trabajo.

Una de las fotos de Luis Tato durante las protestas juveniles de Kenia | Luis Tato

Luis Tato ha vuelto a ganar este año uno de los mejores premios del fotoperiodismo mundial, el World Press Photo, por su reportaje sobre las protestas juveniles en Kenia que hubo durante el verano de 2024. Es la tercera vez que el fotoperiodista daimieleño obtiene este importante premio.

Sus trabajos han sido publicados en medios de prestigio mundial como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal.