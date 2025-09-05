Luis Alberto Marín hace efectiva su renuncia en la Diputación de Ciudad Real: "Me voy con la cabeza alta"

La Diputación de Ciudad Real ha celebrado esta mañana pleno ordinario en el que se ha hecho efectiva y oficial la renuncia de Luis Alberto Marín a su acta como diputado del grupo Vox.

En su intervención, Marín ha pedido disculpas por lo que esta dimisión pueda suponer a la hora de reorganizar el equipo de Gobierno.

Afirma que en los casi siete meses que ha estado en esta corporación, sustituyó en febrero a su compañera de partido Milagros Calahorra, ha intentado dejarse la piel y ha subrayado que la Diputación será la institución que más le ha proporcionado políticamente.

Marín, que próximamente también dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha dado las gracias a todos los diputados del pleno por el comportamiento que han tenido con él, y también se ha mostrado agradecido con el equipo de Gobierno y con el presidente de la corporación, Miguel Ángel Valverde.

Precisamente, Valverde ha anunciado que la renuncia de Luis Alberto Marín no supondrá diferencias respecto a lo que se venía haciendo en el equipo de Gobierno. Dice entender las razones de la dimisión y ha agradecido el trabajo que el diputado de Vox ha realizado en la Diputación.

Desde el grupo de Vox, su portavoz, María Jesús Pelayo, ha dado las gracias a Marín por su labor y asegura que ha sido un honor y un orgullo trabajar a su lado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha dado la enhorabuena a Marín, ha puesto en valor su coherencia y cree que es un ejemplo para todos los diputados porque siempre ha contado con el PSOE para desarrollar las políticas de su área.

Pero también ha lamentado que el ya exdiputado de Vox es una nueva víctima de un pacto de gobierno que no funciona.