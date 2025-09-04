Luis Alberto Marín deja sus cargos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Ciudad Real

Luis Alberto Marín deja sus cargos institucionales en la Diputación y en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Será en el próximo pleno de la institución provincial cuando Marín, de Vox, dimitirá como vicepresidente quinto y dejará el acta de diputado y en los próximos días registrará también su renuncia al acta de concejal en el consistorio de la capital. Dice que lo hace por motivos personales y profesionales “y por coherencia”.

El todavía diputado provincial y edil ha querido salir en rueda de prensa “para no dar pie a malas interpretaciones, medias verdades y opiniones malintencionadas”.

Reconoce que no ha sido una decisión fácil de tomar, sino que ha sido meditada y como acto de responsabilidad.

Y todo ello se debe a varios factores. Su trabajo como médico en una clínica y el hecho de que hace poco fue padre le han provocado un desgaste físico y psicológico aunque asegura que en todo este tiempo “he dado todo lo mejor de mí”.

"También dejo los cargos por coherencia"

Pero también ha decidido dejar los cargos “por coherencia”. Reconoce que si la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real se hubiera producido antes, no hubiera aceptado el acta de diputado.

Luis Alberto Marín señala que “me ha resultado difícil mantener esa bipolaridad y aunque son instituciones diferentes (Ayuntamiento y Diputación), mi discurso y mis pensamientos ni pueden ni deben cambiar para adaptarse al sillón que en cada momento ocupaba, lo he intentado pero cada vez me era más difícil”.

Marín reconoce que al partido no le ha gustado que vaya a dejar sus cargos en el Ayuntamiento y Diputación y asegura que, si bien deja la actividad política e institucional, continuará perteneciendo a Vox.

Posibles sustitutos de Marín

Ahora, el partido tiene que buscar los sustitutos de Luis Alberto Marín en ambas instituciones. En cuanto al Ayuntamiento de Ciudad Real, el siguiente en la lista electoral es Regino Pérez Sánchez, autónomo desde 1986 y agente comercial desde 1989 hasta la actualidad.

Y en la Diputación, la siguiente en la lista de Vox es Dolores González, actual concejala en Bolaños de Calatrava, donde hace poco Vox rompió el pacto de gobierno con el PP, siendo alcalde Miguel Ángel Valverde, que también es presidente en la Diputación de Ciudad Real.