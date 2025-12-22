La Lotería de Navidad solo deja 110.000 euros en la provincia de Ciudad Real

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no ha dejado mucho dinero en la provincia de Ciudad Real, al menos en lo que se refiere a los premiso más importantes. Tan solo pellizcos del tercero y de un quinto premio. En total, 110.000 euros.

El tercer premio, el 90.693, ha caído en Moral de Calatrava. El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

Ha sido un décimo, 50.000 euros, vendido por terminal y lo repartió la única administración de lotería de la localidad, ubicada en la calle Ramón y Cajal.

Paqui es la lotera y ha manifestado en Onda Cero que ya había repartido premios en otros sorteos pero que es la primera vez que daba uno en la Lotería de Navidad. Ha mostrado su alegría e ilusión por haber dado este premio.

60.000 euros en Campo de Criptana gracias a un quinto premio

Por su parte, en Campo de Criptana, la también única administración de lotería que hay en el municipio ha vendido una serie del 23.112, uno de los quintos premios, repartiendo 60.000 euros. El número fue cantado a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla.

El responsable de esta administración, Pablo Olivares, que ocupa una "tercera generación" de loteros, ha mostrado su orgullo tras "todo lo que se trabaja".

En declaraciones a Europa Press, Olivares ha concretado que han vendido diez décimos --60.000 euros-- del 23.112, todos en ventanilla, y por el momento "aún nadie ha venido" a reclamarlos.

"Esperamos que sean vecinos, viene mucha gente de fuera, pero principalmente la gente de aquí es la que compra", ha afirmado este lotero.

Es la primera vez que esta administración reparte premios del Sorteo de Navidad, pero sí lo han hecho en otros sorteos como el de Euromillones, con 15 millones de euros repartidos en 2014.

Mayores ventas de la Lotería de Navidad en Ciudad Real

Las ventas en este sorteo de Lotería de Navidad han sido de más de 45 millones de euros en la provincia de Ciudad Real, se habían consignado 48,5 millones, y se han vendido mas de 225.000 series, de los 242.000 que se habían consignado. En relación al sorteo el año pasado, en Ciudad Real se han incrementado las ventas en un millón y medio de euros.

Recordar que los premios se pueden cobrar desde esta misma tarde cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los décimos caduca a los tres meses.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) recuerda que las entidades bancarias no podrán pedir ninguna comisión ni exigir contraprestación a los ciudadanos que se acerquen a cobrar los premios del sorteo de la Lotería de Navidad.

Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la re de loterías y si se ha comprado el décimo premiado por internet, el usuario recibirá el importe automáticamente en su cuenta adscrita. Sin embargo, a partir de 2.000 euros, se cobra en las entidades bancarias colaboradoras.