Llega el frente frío a Ciudad Real que dejará mínimas de entre 0 y -2 grados y máximas que no pasarán de los 10º

Aunque todavía estamos en otoño, sin embargo en estos días vamos a tener la entrada de una masa de aire muy frío, dando la sensación de que llega un invierno adelantado. Los termómetros se desplomarán en estos próximos días aunque, en un principio, no está previsto que caiga nieve en Ciudad Real.

Se trata de un frente polar ártico que dejará frío seco en la provincia. Hoy ya se aprecia la bajada de las temperaturas pero será a partir del jueves cuando más se note hasta al menos el fin de semana, como ha explicado en Onda Cero el responsable de meteocr, Pedro Martín Romo.

La previsión es que las máximas no superen los 10 grados y que las mínimas estén entre 0 y 2 grados negativos en la provincia.

Plan de Vialidad Invernal de la Junta

Ante la llegada del frío y de las heladas, la Junta de Comunidades ya tiene preparado el Plan de Vialidad Invernal. En la provincia está compuesto por 104 personas más otras 14 de apoyo externo, 15 quitanieves y otras 4 para la Autovía de los Viñedos, camión de apoyo con salero, 4 motoniveladoras y 15 máquinas de apoyo, además de 15 silos de sal con 2.600 toneladas, y otras 700 toneladas de sal para la Autovía de los Viñedos.

El Plan se extiende del 1 de diciembre al 31 de marzo, aunque ya en noviembre el operativo está preparado. El director general de Carreteras de la Junta, David Merino, señala que Ciudad Real es la provincia de la región que suele tener menos problemas de nieve y la zona más problemática desde el punto de visto invernal es Campo de Montiel, sobre todo por las bajas temperaturas y el hielo.

Merino ha ofrecido una serie de recomendaciones a los conductores ante la bajada de temperaturas. La primera es informarse en los canales oficiales de la DGT y Emergencia 112.

Y también conducir con precaución debido sobre todo a las heladas en las carreteras, tener el teléfono móvil bien cargado, ir con algo de alimentación y también con cadenas.

Ciudad Real abre el centro para atender a los sintecho

Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real abrirá esta tarde el Centro Municipal de Atención a Personas Sintecho ubicado en la calle Borja.

Estará al menos abierto hasta el próximo fin de semana debido a que se espera que las temperaturas mínimas bajen de los 6 grados, cifra que marca la activación de este recurso que cuenta con 10 plazas disponibles, como ha explicado la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo.

Este recurso estará disponible desde las 20:30 horas hasta las 8:00 horas del día siguiente, incluyendo un vale para que las personas sintecho que sean acogidas puedan desayunar en un establecimiento de hostelería de la capital.