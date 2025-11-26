Llamamiento a los ciudadanos para que utilicen el servicio de taxi de Ciudad Real "y no otros que puedan ser atractivos" pero no son oficiales

Los taxistas de Ciudad Real han hecho un llamamiento para que los ciudadanos utilicen el servicio que presta este colectivo y no otros que puedan ser piratas y que no disponen de ningún tipo de documentación.

Una petición que ha hecho en Onda Cero el portavoz de este colectivo, Luis Francisco Gómez, tras el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia de Ciudad Real contra un joven acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años después de que este hombre se ofreciera a llevarla a Miguelturra en su vehículo cuando la chica estaba esperando un taxi en la Feria de Abril de Ciudad Real del año 2023.

Gómez recuerda que este tipo de ofrecimientos pueden ser atractivos porque supone pagar menos, pero recuerda que estos conductores no tienen documentación ni están dados de alta como taxistas.

38 licencias de taxi en Ciudad Real: "Es un número suficiente"

Actualmente en Ciudad Real hay 38 licencias de taxi. Gómez considera que es un número suficiente para atender la demanda que hay en la capital de la provincia. Dice que el servicio entre semana se realiza con normalidad y que en otros momentos donde hay picos de trabajo, como sábados por la noche, Feria de Abril o Navidad, pide paciencia a los ciudadanos porque el número de taxis por la noche es inferior a los que hay por el día.

Avanza que quieren proponer al Ayuntamiento la contratación de un segundo conductor de cara a las fechas navideñas para atender mejor la demanda.

Además, el colectivo de taxistas de Ciudad Real está trabajando para diseñar una aplicación que permita solicitar un taxi a través de una APP.