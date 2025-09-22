Las líneas 1B, 3 y 4 de autobús urbano recuperan su recorrido habitual en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del área de Movilidad, informa a la ciudadanía y a los usuarios del transporte urbano de que, a partir de mañana martes, las líneas 1B, 3 y 4 volverán a realizar su recorrido habitual, anterior al inicio de las obras de peatonalización.

Con la reapertura de los viales afectados, señala Miguel Hervás, concejal de Movilidad, “se restablece la normalidad en el servicio de transporte urbano, recuperando las paradas y trayectos que habían sido modificados de manera provisional durante el tiempo que han durado las obras”.

Desde el área de Movilidad se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios durante este periodo, así como la paciencia mostrada ante los cambios temporales que fueron necesarios para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.

El Ayuntamiento de Ciudad Real recuerda su compromiso con la mejora de la movilidad sostenible y la accesibilidad en la ciudad, y continuará trabajando para ofrecer un servicio de transporte público eficaz, seguro y adaptado a las necesidades de los ciudadanos.