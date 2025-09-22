Tras la finalización de las obras de peatonalización

Las líneas 1B, 3 y 4 de autobús urbano recuperan su recorrido habitual en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del área de Movilidad, informa a la ciudadanía y a los usuarios del transporte urbano de que, a partir de mañana martes, las líneas 1B, 3 y 4 volverán a realizar su recorrido habitual, anterior al inicio de las obras de peatonalización.

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Con la reapertura de los viales afectados, señala Miguel Hervás, concejal de Movilidad, “se restablece la normalidad en el servicio de transporte urbano, recuperando las paradas y trayectos que habían sido modificados de manera provisional durante el tiempo que han durado las obras”.

Desde el área de Movilidad se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios durante este periodo, así como la paciencia mostrada ante los cambios temporales que fueron necesarios para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.

El Ayuntamiento de Ciudad Real recuerda su compromiso con la mejora de la movilidad sostenible y la accesibilidad en la ciudad, y continuará trabajando para ofrecer un servicio de transporte público eficaz, seguro y adaptado a las necesidades de los ciudadanos.

