En libertad con cargos el hombre detenido por abusar presuntamente de una joven en Ciudad Real

Libertad con orden de protección de 150 metros sobre la víctima. Es la decisión adoptada por el juzgado contra un hombre de nacionalidad marroquí que había sido detenido por la Policía Local de Ciudad Real después de realizar tocamientos a una menor de edad en la zona de la Puerta de Alarcos.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, ha informado que el detenido pasó a disposición judicial y que esa fue la decisión adoptada por el juzgado. Broceño ha salido al paso de las declaraciones realizadas por concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real culpabilizando a la inmigración descontrolada de estas agresiones sexuales.

Broceño ha dicho que “es intolerable poner el foco de estas agresiones en la población inmigrante”. El subdelegado asegura que lo que hay que hacer “es ir contra los agresores, con independencia de la nacionalidad que tengan” y señala que “no puede ser que por ser marroquí, colombiano o de cualquier otra nacionalidad se diga que el conjunto de esa nacionalidad son agresores sexuales”.

Minuto de silencio

David Broceño ha realizado estas declaraciones tras el minuto de silencio que se ha guardado frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real por el último asesinato machista ocurrido en España y que le costó la vida a Eva, una mujer de 83 años que residía en Málaga.

Ni la víctima ni el presunto agresor de los hechos estaban incluidos en el sistema de protección VioGén. Dos tercios de las mujeres asesinadas por violencia de género no están dentro del VioGén.

En este sentido, Broceño ha pedido unidad y que las mujeres confíen en el sistema de protección y ha pedido que no se lancen mensajes contradictorios en relación a lo fallos que se han producido en algunas pulseras antimaltrato.