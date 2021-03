Un juzgado declara la nulidad del cambio de calles de Ciudad Real por la Ley de Memoria Histórica

Estos vecinos recurrieron en un primer momento el acuerdo del 5 de febrero de 2.018 dictado por la Junta de Gobierno Local, que fue desestimado por el propio Ayuntamiento, y posteriormente fueron a la vía contenciosa administrativa.

El Grupo Municipal de Vox ha aplaudido la decisión judicial y recuerda que en un comunicado emitido en 2016 esta formación política señaló que la actitud sectaria de la izquierda y la pusilanimidad del PP y Cs, condenaban a Ciudad Real a una visión sesgada de su propia historia.

Desde VOX Ciudad Real "consideramos, en aquel comunicado, hipócrita el voto del Partido Popular a favor de eliminar las calles de Belchite, Brunete, Santa María de la Cabeza y Simancas, y considerábamos que Ciudadanos, que también votó a favor de la eliminación de esas calles, denota su neutralidad e insípida ideología que les llevó a abstenerse en la moción promovida por la izquierda que inicio todo este absurdo proceso."

A través de una moción del partido Ganemos, hoy UNIDAS PODEMOS, en el Ayuntamiento de Ciudad Real, aprobada en el Pleno ordinario de enero de 2016 con los votos de la coalición de unidad popular como proponente y el voto a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del grupo municipal popular, se constituyó la mesa de memoria histórica el 5 de mayo de 2016 que pretendía analizar denominaciones, calles y monumentos en dicha mesa, pasándolas por el tamiz de Ley de Memoria Histórica.

Según VOX, la solicitud genérica presentada no se adaptaba de manera estricta a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica en su artículo 15 y es una solicitud arbitraria y no conforme a derecho.

VOX advirtió "que ninguna de las calles que se pretendían quitar pasaba el tamiz de la Ley de Memoria Histórica, se trataba de personajes públicos vinculados a la ciudad y a su historia como el fundador del periódico Lanza, o denominaciones no ofensivas, acontecimientos de guerra que no ensalzaban la victoria sino la resistencia, o hechos de memoria que no pueden ofender."

Este grupo municipal indica que "la retirada de las calles Belchite, Brunete, Santa María de la Cabeza y Simancas, contaron con el voto unánime de todos los partidos, incluidos Ciudadanos y Partido Popular. En este último caso todos los nombres se refieren a hechos de guerra donde los republicanos conquistaron las plazas, pero la resistencia fue heroica, en ninguno de estos nombres se exalta la victoria sino la resistencia que terminó en represión y en muchos casos en fusilamientos de las personas que se resistieron al embate de las milicias republicanas."