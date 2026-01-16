Junta insta a la empresa que ha llevado a cabo la pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra a solucionar deficiencias de las obras

El Gobierno regional ha instado a la empresa que ha llevado a cabo la pasarela peatonal que une Ciudad Real y Miguelturra a solucionar deficiencias detectadas tras la conclusión de las obras.

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda y el delegado de Fomento en Ciudad Real, Manuel Martínez, han visitado la nueva pasarela junto con representantes de la empresa constructora responsable de los trabajos, y han instado a la empresa a que subsanen unas deficiencias que se han detectado una vez concluida la obra.

Hay que recordar que esta pasarela ciclopeatonal fue inaugurado hace menos de un mes, concretamente el pasado 22 de diciembre, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Asimismo, Balmaseda ha informado que las lluvias de estos días y las condicione meteorológicas propias del invierno hacen que estas actuaciones, sobre todo la pintura, se vean afectadas, aun así, la responsable de Transportes y Movilidad ha asegurado que “la empresa responsable ha fechado la finalización de esta subsanación de la obra para febrero de este año”, y ha remarcado que, “la pasarela puede ser utilizada con total normalidad aun sin estos acabados”.

Durante la visita, la directora general también ha explicado que se está en permanente contacto con Unión Fenosa para ejecutar la conexión definitiva y se eliminen los problemas de iluminación que a veces han acontecido. No obstante, ha asegurado que “los trabajos avanzan al ritmo previsto” y el resultado de la pasarela será el esperado por todos.