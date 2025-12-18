La Junta iniciará en 2026 el traslado a la Ciudad Administrativa en Ciudad Real y destinará a vivienda inmuebles vacíos

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha mantenido el tradicional encuentro de Navidad con más de medio centenar de medios de comunicación para hacer balance de un año 2025 que, “sin autocomplacencia, pero sí con cierto grado de satisfacción, es netamente positivo para la provincia al cerrarse con más riqueza, más empresas, más empleo, más población y la subida de la renta media familiar por séptimo año consecutivo” si se exceptúa el año del covid-19.

Fernández ha remarcado que se ha superado por primera vez la cifra de 180.000 afiliados a la Seguridad Social y los 12.500 millones de euros de PIB provincial, además de un crecimiento poblacional de cerca de 3.000 habitantes en los diez primeros meses del año.

En el apartado de retos para 2026, la delegada ha avanzado la puesta en marcha de infraestructuras "muy importantes para la provincia" como la Tubería Manchega, el arreglo de las conducciones de Torrenueva-Castellar y Almadén-Chillón, así como la licitación de la ampliación del Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan y nuevas actuaciones educativas y sanitarias en municipios como Manzanares o Tomelloso, además del inicio de las obras del Campus Biosanitario de Ciudad Real.

En total, la delegada ha subrayado que el gobierno Regional ha destinado más de 500 millones de euros a la provincia de Ciudad Real.

La Junta iniciará en 2026 el traslado a la Ciudad Administrativa en Ciudad Real

Blanca Fernández ha confirmado que La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha iniciará, a lo largo del primer semestre de 2026, el traslado de todos los servicios que los distintos órganos del Gobierno regional prestan en Ciudad Real a la nueva Ciudad Administrativa, levantada sobre los cimientos del antiguo hospital del Carmen de la capital y que aunará en un mismo inmueble todos los servicios de la Administración autonómica.

Respecto a la Ciudad Administrativa, Fernández ha indicado que la obra está prácticamente finalizada, a falta de los últimos remates, por lo que a lo largo del primer semestre del 2026 se llevará a cabo el trasladado de todas las dependencias que el Gobierno autonómico tiene repartidas por Ciudad Real a este lugar.

Delegados y delegadas de la Junta en Ciudad Real | Onda Cero

Esta nueva infraestructura permitirá centralizar en un único espacio los servicios administrativos de la Junta en Ciudad Real, lo que supondrá una mejora en la eficiencia y en la atención al ciudadano.

La nueva Ciudad Administrativa, que ha supuesto a la Junta una inversión de 35 millones de euros, contará con más de 24.000 metros cuadrados y albergará a más de 1.100 empleados públicos, con un tránsito diario estimado de más de 1.200 personas.

Los edificios vacíos de la Junta se destinarán a viviendas

Sobre los edificios que quedarán vacíos con el traslado de los servicios de la Junta de Comunidades a la Ciudad Administrativa, la delegada ha comentado que ya se está trabajando para destinarlos a vivienda asequible.

En este sentido, Fernández ha explicado que el Gobierno regional ya ha iniciado un trabajo de análisis de las potencialidades de esos inmuebles, especialmente en el edificio de Servicios Múltiples de la Junta, ubicado en la calle Alarcos, con el objetivo de ponerlos a disposición de distintos modelos de vivienda asequible que permitan "dar respuesta a un problema que afecta de manera directa a la población joven".

La delegada de la Junta ha señalado que se trata de personas que, pese a contar con empleo, encuentran serias dificultades para acceder tanto al alquiler como a la compra de una vivienda, por lo que ha reiterado el compromiso del presidente Emiliano García-Page de poner los recursos públicos disponibles al servicio de soluciones habitacionales que no solo atiendan a la capital, sino también al conjunto de la provincia.