Junta y Gobierno firmarán en las próximas semanas el convenio para garantizar el abastecimiento del Campo de Calatrava

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo central firmarán en las "próximas semanas" el convenio con el que se dará inicio a las obras de conexión de la Tubería de la Llanura Manchega para garantizar el abastecimiento de agua en el Campo de Calatrava y que supondrá una inversión de 95 millones de euros.

Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, a preguntas de los periodistas, durante un acto en Ciudad Real, quien ha destacado la importancia de esta actuación para asegurar el suministro de agua en cantidad y calidad a municipios del Campo de Calatrava, Daimiel y también a los que conforman la Mancomunidad del Gasset.

"Estamos hablando de una infraestructura vital para 13 municipios del Campo de Calatrava, como Bolaños, Almagro, Corral de Calatrava o Moral de Calatrava, que suman una población de 35.000 personas", ha explicado.

Además, el vicepresidente ha destacado que este proyecto garantizará también el suministro de agua a Daimiel, una localidad que actualmente depende de aguas subterráneas, teniendo así la posibilidad de abastecerse del agua procedente del trasvase "en situaciones de emergencia" o como "abastecimiento alternativo".

El convenio también beneficiará a los municipios que forman parte de la Mancomunidad del Gasset, que engloba a Ciudad Real capital y otros municipios del entorno, con una población total de 100.000 habitantes.

"Una vez conectada la tubería, todos estos municipios, incluida la capital, tendrán garantizado el suministro de agua en cantidad y calidad, incluso en situaciones de escasez en el Gasset", ha añadido Caballero.

Por último, el vicepresidente segundo ha recordado que esta actuación, que será una realidad "en muy pocas semanas", no solo garantiza el agua para el consumo humano, sino que también permitirá destinar este recurso a otros usos, como el mantenimiento del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Junta pide a la Diputación de Ciudad Real que "experimente con gaseosa" y no con Fenavin

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido al presidente de la Diputación, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, que "experimente con gaseosa" y no con la próxima edición de la Feria Nacional del Vino (Fenavin).

Así se ha pronunciado Caballero, a preguntas de los periodistas, después de que el pasado viernes Valverde anunciara que la próxima edición de Fenavin contará con un estand institucional de la Diputación en el que dar cabida a otros productos agroalimentarios de la provincia, más allá del vino.

"No quiero polemizar, pero sí es conveniente que lo que funciona no se toque o, al menos, los cambios se hagan de manera muy rigurosa", ha apuntado el vicepresidente segundo, indicando que "los inventos, con gaseosa".

Sobre la propuesta de que la Diputación cuente con estand propio en la feria, Caballero ha expresado sus dudas sobre su necesidad, recordando que hasta la fecha no ha sido imprescindible. "No lo conozco en detalle, pero me pregunto qué nuevas necesidades han surgido para justificarlo", ha dicho.

En cualquier caso, Caballero ha destacado la importancia de Fenavin como instrumento fundamental para la comercialización de vinos de Castilla-La Mancha en el exterior y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la cita.

"Nuestra actitud es positiva hacia Fenavin. Somos muy conscientes de su valor y, por ello, vamos a mantener la misma colaboración que en ediciones anteriores, independientemente del color político de la Diputación", ha señalado.

Sin querer "polemizar", Caballero ha indicado que los nuevos responsables de Fenavin ya no deben trabajar en la infraestructura ni tampoco de consolidar el nombre de la feria, sino "en traer a los mejores compradores internacionales para que nuestros vinos lleguen a los mercados más exigentes y con el mayor valor añadido".