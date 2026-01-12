La Junta está dispuesta a agilizar los trámites para edificar vivienda social en los terrenos de Padre Ayala en Ciudad Real

La Junta está dispuesta a “agilizar” los trámites para que en los terrenos de Padre Ayala pueda edificarse “vivienda social”, siempre y cuando el Ayuntamiento de Ciudad Real “quiera ser el promotor”.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, preguntado sobre la petición que el viernes hacía el alcalde de la capital, Paco Cañizares, en relación con esta antigua barriada y que hoy es un gran aparcamiento próximo a la Puerta de Toledo.

Caballero, no obstante, ha recomendado al Ayuntamiento que “mire si hay parcelas de titularidad municipal aptas para construir viviendas y que tengan menos condicionamientos que Padre Ayala”.

El gobierno regional, señalaba el vicepresidente segundo, está “estudiando los edificios de la Junta que se quedarán vacíos en la capital” cuando se produzca el traslado a la Ciudad Administrativa con el objetivo de “reconvertirlos en viviendas”.

Ha asegurado que también se está “haciendo un censo de terrenos” en toda la provincia para, en colaboración con los ayuntamientos, poder edificar en ellos.