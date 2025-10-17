Junta construirá en Ciudad Real viviendas de alquiler en los edificios que quedarán vacíos con la Ciudad Administrativa

El Gobierno de Castilla-La Mancha construirá en Ciudad Real unas 200 viviendas destinadas al alquiler asequible en los inmuebles que quedarán vacíos con la puesta en marcha de la nueva Ciudad Administrativa sobre los cimientos del antiguo hospital del Carmen y donde se centralizarán todos los servicios que presta la Junta de Comunidades en la capital provincial.

Así lo ha avanzado este viernes el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en una rueda de prensa ofrecida junto a la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, en la que ha anunciado la puesta en marcha de estas 200 viviendas.

Caballero ha explicado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo regional para dar un nuevo uso a edificios públicos en desuso, transformándolos en espacios residenciales con precios de alquiler por debajo del mercado.

En el caso de Ciudad Real, ha precisado que se intervendrá en el edificio de Servicios Múltiples de la Junta, ubicado en la calle Alarcos; en otros dos edificios de la calle Paloma y un cuarto en la carretera de la Fuensanta, que suman 12.500 metros cuadrados de suelo y más de 25.300 metros construidos.

"Se trata de estudiar el uso de todos y cada uno de estos edificios y ver en qué medida se pueden convertir en viviendas en arrendamiento y en soluciones residenciales como el coliving o el cohousing", ha señalado el vicepresidente segundo, quien ha destacado que esta iniciativa permitirá habilitar alrededor de 200 alojamientos destinados principalmente a jóvenes.

El proyecto se desarrollará bajo una fórmula de colaboración público-privada, de modo que será el sector privado quien asuma la rehabilitación y gestión de los inmuebles, mientras la Junta garantizará que los precios de alquiler sean asequibles y no se dé lugar a ningún tipo de especulación.

Caballero ha avanzado que ya se está realizando un estudio técnico individualizado de cada edificio, en coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Real, para evaluar su viabilidad como vivienda y adaptar las actuaciones a la normativa vigente.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo regional quiere extender este modelo a otras zonas de Castilla-La Mancha, aprovechando el patrimonio público y los suelos disponibles para generar nuevas viviendas asequibles y dar respuesta al que ha calificado como "el mayor problema de los jóvenes".

Por último, el vicepresidente ha adelantado que, en el caso del edificio de Servicios Múltiples de la calle Alarcos, la Junta ya ha iniciado un estudio técnico para analizar su estado estructural y las posibilidades de su reconversión en uso residencial, recordando que entre 2014 y 2018 se acometió una importante reforma de su envolvente.

Respecto a las obras de la nueva Ciudad Administrativa, que se encuentran en un avanzado estado de ejecución, Caballero ha señalado que "se prevé" que puedan estar finalizadas para el mes de enero y para "marzo o abril" comiencen a trasladarse allí todos los servicios que la Administración regional centralizará desde un único edificio.