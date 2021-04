Junta y AECC fomentarán entre el alumnado de Ciudad Real una alimentación saludable

El delegado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, José Caro, ha avanzado que a través de esta iniciativa se busca educar tanto a niños como a padres en alimentación saludable fomentando una cocina más sana en casa. De ahí que haya mostrado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a esta iniciativa entendiendo que “no hay mejor prevención que un estilo de vida saludable, en línea con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud” (OMS).

Así, el alumnado podrá diseñar y preparar un almuerzo nutritivo y saludable, ya sea de acuerdo con la información recibida o de su propia experiencia que quiera compartir con el resto de compañeros y compañeras. En definitiva, “se trata de contribuir desde los ámbitos educativo y social a mejorar los hábitos de nuestros escolares para poder ofrecerles una mejor calidad de vida presente, y desde luego, futura”, ha apuntado Caro.

Caro ha augurando “el éxito de participación” de esta iniciativa escolar “que irá de la mano de los docentes, ya que los profesionales de la enseñanza forman un colectivo muy comprometido con la sociedad que practican un enfoque integral y humanista de la educación”.

De este modo, la campaña contará con diverso material informativo para los centros y se concretará, como elemento motivador, con la participación del alumnado de Educación Primaria de centros públicos y concertados.

Por su parte el presidente provincial de la AECC, Félix Peinado Carvajal, ha querido dar las gracias a la Consejería de Educación por el apoyo que ha mostrado desde el minuto cero para que el proyecto se lleve a cabo y llegue a toda la comunidad escolar de la provincia.

La psicóloga de la AECC, Belén Amores, ha remarcado que la estrategia “En Marcha” de la AECC quiere cambiar hábitos de vida para que “con unos hábitos de vida más saludables, podamos prevenir la enfermedad desde pequeños, por eso, diseñar esta estrategia, que tiene cuatro pilares básicos; alimentación, deporte, alcohol y tabaco”.

En este caso, The Funny Food Project, “quiere incidir sobre la alimentación de los más pequeños, y porqué no de toda la familia”. Por ello, se ha diseñado este concurso que se llevará a cabo durante el último trimestre del curso escolar “con el objetivo de hacer cambiar la realidad, de que comer sano no es rico ni divertido”.

Dichas recetas deberán tener en cuenta varios criterios (pan, mejor integral; adiós a los ultraprocesados; cero azúcares añadidos; la fruta, mejor de temporada, y lácteos al natural) y los participantes tendrán de plazo hasta finales de mayo para enviarlas. Un jurado establecerá premios locales y uno provincial y los ganadores podrán elaborar sus recetas en una cocina profesional para compartir y mostrar su experiencias.

Todas las recetas se enviarán a ciudadreal@aecc.es, ya sea a través de los colegios o a través de los padres y madres del alumno o alumna. La mejor de todas las recetas recibidas, podrá disfrutar de unas jornadas en una escuela de cocina de Ciudad Real dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes donde realizará la receta con sus compañeros de clase.

Además de otros premios económicos destinados para los colegios que se repartirán en distintos municipios y a nivel provincial para los ganadores.