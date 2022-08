El jueves entran en vigor los descuentos en los abonos del bus de Ciudad Real y Avant

El pleno del consistorio ya aprobó en julio la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa del transporte urbano para reducir en un 30% el precio de todos los abonos del autobús municipal.

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Mariana Boadella, asegura en Onda Cero que esta medida es importante no solo desde el punto de vista económico sino también para fomentar el transporte público y la movilidad sostenible.

Con el descuento del 30%, los nuevos precios de los abonos del bus serán los siguientes: 2,45 euros el bono de estudiantes, 4,55 el bonobús de 10 viajes, 14 euros el abono mensual, 7 euros el abono mensual de estudiantes, también 7 euros el abono individual mensual para personas cuyo nivel de ingresos no supere el 1,5 veces el Iprem y 3,50 euros el abono mensual para familias cuyo nivel de ingresos no supere en 2 veces el Iprem.

Boadella recuerda que el Ayuntamiento de Ciudad Real va más allá y a partir del 1 de enero de 2023 el precio de los abonos del autobús urbano se reducirá en un 50%, haya o no haya ayudas por parte del Gobierno.

Mariana Boadella espera que con estos descuentos se incremente el número de viajeros en los autobuses de Ciudad Real para volver a alcanzar cifras anteriores a la pandemia.

La portavoz del equipo de Gobierno ha avanzado, por otro lado, que antes de que finalice el año el Ayuntamiento adquirirá otros dos autobuses híbridos para seguir completando la renovación de la flota urbana.

ABONOS AVANT

Y también los usuarios de los trenes Avant que realizan el servicio entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid podrán adquirir los abonos con precio reducido al 50% a partir de mañana jueves, 1 de septiembre, una bonificación que estará en vigor hasta finales de año aunque los abonos podrán utilizarse con este descuento hasta el 31 de enero de 2023.

Según informa Renfe, estos abonos se podrán comprar a través de los canales habituales, como la app de Renfe, la página web renfe.com, máquinas autoventas, taquillas de la estación y agencias de viaje.

El presidente de la Asociación de Usuarios del Ave en Ciudad Real, Álvaro García Rayo, da la bienvenida a la reducción del precio pero reivindica que se consolide un tren laboral entre Ciudad Real y Madrid.

Se mantienen los actuales abonos de Avant pero con una reducción del precio en un 50%. Son la Tarjeta Plus, entre 30 y 50 viajes de ida o vuelta y 90 días de validez; Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante, son 10 viajes de ida o vuelta y 30 días de validez; y Tarjeta Plus 10-45, también con 10 viajes de ida o vuelta y 45 días de validez.