José Manuel Caballero: "La Junta está transformando Ciudad Real, el Ayuntamiento estará contento porque les estamos dando la legislatura hecha"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, asegura que la inversión que la Junta de Comunidades lleva a cabo en Ciudad Real está transformando y mejorando infraestructuras de la capital de la provincia.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Caballero ha anunciado que en 15 o 20 días se pondrá en marcha la pasarela ciclopeatonal entre Ciudad Real y Miguelturra. También avanzan las obras de la Ciudad Administrativa y del antiguo colegio del Ferroviario donde se ubicará el Centro Regional del Folklore, todos ellos proyectos enmarcados en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025.

A estos proyectos se unen otros anteriores, como la rehabilitación de la antigua sede de la Cruz Roja, o el futuro campus biosanitario con la construcción, por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las nuevas facultades de medicina y enfermería al lado del Hospital de Ciudad Real

Cree que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento debe estar contento con el ejecutivo autonómico porque la Junta “le está dando la legislatura hecha”.

Caballero ha dicho que el ejecutivo regional aún no tiene información concreta de que alguna empresa importante quiera instalarse en el polígono industrial SEPES de Ciudad Real. Si hubiera alguna, el Gobierno autonómico lo apoyará, pero también pide al alcalde, Francisco Cañizares, que se mueva y salga a la búsqueda de empresas porque “el trabajo del polígono se le ha dado prácticamente hecho al Ayuntamiento”.

El vicepresidente segundo de la Junta señala que, a nivel provincial, la sanidad está siendo la prioridad del Gobierno regional.

En 2026 se espera que el nuevo hospital de Puertollano esté finalizado, están a punto de inaugurarse los centros de salud de Manzanares y Alcoba de los Montes, y ya se han adjudicado las obras del nuevo centro de salud de Carrión de Calatrava, con una inversión de casi 4 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

Caballero critica la parálisis e inestabilidad en la Diputación de Ciudad Real

Respecto a la Diputación de Ciudad Real, en la que Caballero fue ocho años presidente, ha manifestado que está viendo con preocupación la gestión que está haciendo el equipo de Gobierno del Partido Popular y Vox.

Lamenta la parálisis y la inestabilidad que sufre la institución provincial, con la dimisión en los últimos meses de dos vicepresidentes, ambos de Vox.

También critica que los recursos que invierte la Diputación en los ayuntamientos “están en los papeles pero en realidad la ejecución está por debajo de la mitad”.