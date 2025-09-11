José Manuel Caballero sobre las agresiones a sanitarios: "Es del género imbécil y de mala persona agredir a quien te cura o te salva la vida"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha referido, en una entrevista concedida a Onda Cero Ciudad Real, a varios asuntos de actualidad, como las agresiones a personal sanitario que se están registrando en la provincia y a la manifestación convocada en Torralba de Calatrava para oponerse a la instalación de una planta de biometano.

Caballero reconoce estar preocupado por los episodios de violencia que se vienen registrando en la provincia de Ciudad Real contra los profesionales de la sanidad.

Dice que no tiene sentido agredir, coaccionar o amenazar a quien te cura o te salva la vida, "es del género imbécil y de mala persona, no tiene justificación".

Recuerda que el Gobierno regional tiene un plan en marcha con un sistema de alarmas y la movilización inmediata de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Planta de biometano en Torralba

Por otro lado, y ante la nueva manifestación que la plataforma ciudadana ha convocado esta tarde en Torralba de Calatrava contra la instalación de una planta de biometano, el vicepresidente segundo de la Junta señala que este tipo de fábricas generan gas limpio a partir de residuos agroalimentarios.

Ha dejado claro que el Gobierno regional no puede prohibir la instalación de estas plantas porque hay localidades que sí las quieren y cree que, en el caso concreto de Torralba, el problema es la localización, ya que el Ayuntamiento ha autorizado la planta muy cerca del casco urbano, a tan solo 1,4 kilómetros.