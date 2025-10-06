González Baos, presidente del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real: "Una buena arquitectura puede influir en nuestra calidad de vida”

El Colegio de Arquitectos de Ciudad Real conmemora este lunes el Día Mundial de la Arquitectura con la celebración, a partir de hoy y hasta el próximo 15 de diciembre, de diferentes actos que van a tener lugar en Ciudad Real.

El lema escogido este año es “Arquitectura que cuida”. Y es que, según ha dicho en Onda Cero el presidente del Colegio de Arquitectos, José Antonio González Baos, la arquitectura abarca toda la vida de una persona y “una buena arquitectura puede influir en nuestra calidad de vida”.

Recuerda que lo que identifica a esta profesión es el espacio “y crear espacios con mimo y con cuidado es un arte que influye en la vida de las personas”.

Sostenibilidad y despoblación

En una época en la que se habla mucho de sostenibilidad, González Baos subraya que los arquitectos ya lo vienen practicando desde hace mucho tiempo. Ha puesto como ejemplo al daimieleño Miguel Fisac que ya hablaba de que la arquitectura tradicional tiene una serie de valores para llevar a cabo edificios más eficientes.

La arquitectura también es importante para luchar contra la despoblación que sufren muchas zonas rurales y en este sentido José Antonio González Baos apuesta por la rehabilitación de viviendas que se quedan vacías.

“Los arquitectos tienen que hacer un esfuerzo para realizar buenas rehabilitaciones, pero otras entidades tienen que crear oportunidades para que la gente se quede a vivir en el ámbito rural”, ha dicho González Baos.

Actividades

Entre las actividades que el Colegio de Arquitectos de Ciudad Real va a llevar a cabo desde este lunes para celebra el Día Mundial de la Arquitectura destacan la presentación de un libro de Miguel Fisac, un concierto, la presentación del mes de la arquitectura y charla intergeneracional y una exposición de Fernando Higueras, el arquitecto que diseñó, entre otros, el edificio del actual Ayuntamiento de Ciudad Real.

Sobre este inmueble, José Antonio González Baos ha dicho que puede entender algunas críticas pero subraya que “si llama la atención es por algo y eso es bueno, no se puede negar que es un edificio magnífico y lo que quiere es que los ciudadrealeños se sientan muy orgullosos de este edificio”.