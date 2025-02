Javier Ruiz, pregonero del carnaval de Ciudad Real: "Será un pregón muy culipardo, de culipardos y para culipardos, Ciudad Real a tope"

Como les habíamos adelantado, el periodista y director de Onda Cero en la provincia de Ciudad Real, Javier Ruiz, será el pregonero del carnaval de Ciudad Real. Asegura que ya tiene elaborado el pregón y anuncia que subirá disfrazado al escenario.

Ruiz reconoce que no esperaba ser el pregonero teniendo en cuenta que además el año pasado lo fue en el carnaval de Miguelturra. Sin embargo, señala que “cuando me llamaron y me dicen que tengo que ser yo, lo acepto y además es mi ciudad, donde nací y volví años después”.

Asegura que el pregón ya lo tiene elaborado y avanza que será un pregón “muy culipardo, de culipardos y para culipardos, Ciudad Real a tope”, en el que no faltará la actualidad local, provincial, regional y nacional.

Javier Ruiz, que también fue el pregonero de la Feria y Fiestas de Ciudad Real el año pasado y dio el Magno Pregón de la Semana Santa hace unos años, anuncia que su intención es ir disfrazado y subir al escenario con compañía. El acto del pregón será el 1 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Quijano.

El director de Onda Cero Ciudad Real ha manifestado que el carnaval es la fiesta del pueblo “y hay licencia para reírse y decir lo que uno quiera, el carnaval es esencia y toca la fibra del sentir humano.”