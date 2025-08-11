El accidente ocurrió en la CM-412

Investigado el conductor de un vehículo que colisionó con un ciclista en Moral de Calatrava

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un turismo que colisionó por alcance contra un ciclista que circulaba en su mismo sentido, provocando su caída sobre la calzada y causándole lesiones que precisaron, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico.

Europa Press

Ciudad Real |

Carretera donde ocurrió la colisión
Carretera donde ocurrió la colisión | OC

Según informa el instituto armado, a esta persona se la investiga como presunta autora de un delito de lesiones imprudentes en accidente de circulación. Los hechos ocurrieron sobre las 8.50 horas del día 15 de julio en el kilómetro 60,500 de la carretera CM-412 (Ciudad Real-Almansa), en el término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real han realizado la preceptiva investigación de las circunstancias que concurrieron en el reseñado siniestro vial, dando como resultado la investigación del conductor del automóvil implicado como presunto autor de un delito de lesiones imprudentes en accidente de circulación.

Las diligencias han sido remitidas al decanato de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas.

