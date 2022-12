Una operación iniciada en Ciudad Real termina con la detención de un fugitivo buscado en EEUU por asesinar a su exnovia

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos ocurrieron en junio del pasado año en el estado de Florida cuando este hombre disparó, en múltiples ocasiones, hasta acabar con la vida de la que fuera su pareja, además de herir gravemente a la actual pareja de la mujer. Además, el mismo día del crimen llegó a anunciar sus intenciones a través de las redes sociales, e incluso envió un mensaje a la madre de la víctima indicando que su hija iba a morir.

Los agentes de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional iniciaron la investigación, ubicando la presencia de este fugitivo en la localidad de Ciudad Real, donde el ahora detenido pretendía fijar su residencia con su actual pareja. Había estado involucrado en diversos altercados nocturnos relacionados con el ocio.

Tras resultar infructuosa la búsqueda en la capital manchega, la investigación apuntó en ese momento a la provincia de Almería, donde finalmente fue localizado y detenido en la localidad de Roquetas de Mar.

Investigación para la localización y detención de esta persona comenzó gracias a la información facilitada por FAST EEUU, concretamente de US Marshals.