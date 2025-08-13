Un incendio en Anchuras quema entre 80 y 100 hectáreas de pasto y matorral

El incendio forestal que se originó el martes en el término municipal de Anchuras ha quemado entre 80 y 100 hectáreas de pasto y matorral.

El fuego fue detectado a las 16:36 horas y controlado a las 22:36 horas. El Infocam aún no lo ha dado por extinguido, en la zona siguen trabajando 5 medios y 22 personas, aunque el alcalde de Anchuras, Santiago Martín, asegura en Onda Cero que el incendio ya está apagado.

Martín ha dicho que el fuego estuvo a punto de alcanzar las viviendas de la pedanía de Gamonoso pero al final cambió la dirección del viento y esto hizo que las llamas fueran hacia otro lado. Afortunadamente no hubo que desalojar ninguna casa.

En cuanto a las causas del incendio, el alcalde de Anchuras señala que se están investigando aunque todo apunta a que el origen tuvo lugar en un poste de luz.

Durante los trabajos para controlar y extinguir el fuego han participado hasta ahora 32 medios, 8 de ellos aéreos, y 121 personas.