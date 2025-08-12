Identifican al causante de actos vandálicos en 15 vehículos y varias fachadas en Daimiel

La Policía Local de Daimiel identificó al presunto responsable de una serie de actos vandálicos que han afectado a 15 vehículos y a un buen número de fachadas en dos calles de la localidad, según informa en el resumen que elabora sobre sus últimas actuaciones.

Relata la Policía Local que “durante el servicio de patrulla, observaron a un varón en actitud sospechosa, por lo que procedieron a su identificación y registro corporal externo, encontrando dos botes de spray y las manos manchadas de pintura”, como ha confirmado a Radio Daimiel José Ángel Carrasco, jefe de la Policía Local.

Tras comprobar su identidad, reanudaron la vigilancia y “observaron que, a escasos metros de donde se había interceptado a esta persona, había hasta quince coches que habían sufrido pintadas, así como un buen número de fachadas con daños similares”. Las diligencias practicadas y los efectos incautados se trasladaron a Guardia Civil para que prosiguiese con la investigación por un presunto delito de daños.

Por otro lado, dos días antes, la dotación de Policía Local se personó de madrugada en un establecimiento público donde un varón había intentado agredir a otra persona con un cuchillo de cocina.

Tras un intento frustrado por los propios clientes del establecimiento, se procedió a la detención de esta persona que, junto con el arma incautada, fue traspasada a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

Auxilio a un niño por ahogamiento

En el informe remitido a los medios de comunicación también se describe que “en una rápida intervención en la que participaron efectivos sanitarios de Policía Local y de Guardia Civil, se consiguió reanimar a un menor de cuatro años que había sufrido un ahogamiento en una piscina de una finca privada del municipio”.

Las decididas maniobras de reanimación del padre del menor fueron claves para devolver al menor la capacidad respiratoria. A la llegada de la dotación policial y de los servicios sanitarios, “el menor recuperó la consciencia y fue trasladado hasta un centro hospitalario, recuperándose a los pocos días”.

Denuncia por maltrato animal

A finales del mes de julio, la Policía Local de Daimiel propuso para sanción a un varón que había abandonado durante más de media hora a su perro de pocos meses dentro de su vehículo.

Tras el aviso de un ciudadano, la patrulla comprobó cómo el coche se encontraba estacionado al sol y, en ese momento, la temperatura exterior superaba los 35 grados. Se logró identificar y localizar rápidamente al propietario del vehículo y dueño del animal, que no sufrió daños a pesar del calor del interior del coche.

32 accidentes dos meses

Y durante los meses de junio y julio, la Policía Local de Daimiel intervino en 32 siniestros viales, en los que en la mayoría únicamente se registraron daños materiales. De ellos, se actuó en seis con resultado de personas heridas, una de ellas de relativa gravedad al caer de un vehículo de movilidad personal (VMP).

Además, gracias a la colaboración ciudadana, con rápido aviso de los vecinos, se procedió a la detención de dos varones por sendos delitos de violencia de género y se frustró la usurpación de un inmueble que en ese momento se encontraba vacío.