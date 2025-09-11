Hostelería de Ciudad Real rechaza el proyecto antitabaco del Gobierno: "Vamos a ser los más perjudicados"

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Ciudad Real rechaza el anteproyecto aprobado esta semana en Consejo de Ministros que prohibirá fumar en diversos lugares y ámbitos, entre ellos, las terrazas de bares y restaurantes. Esta normativa aún no entra en vigor y deberá transcurrir varios meses para su implantación si finalmente es aprobada en el Congreso.

El presidente de la asociación, Juan Daniel Rubia, considera en Onda Cero que la hostelería va a ser la gran perjudicada por las medidas antitabaco que pretende fijar el Gobierno. Asegura que prohibir fumar en las terrazas significará una merma económica para los hosteleros.

Rubia opina que la medida es un sinsentido, porque se prohíbe fumar en las terrazas pero sí a diez metros de distancia.

“Es una propuesta en favor de la salud”, dice el presidente provincial de hostelería, “pero según las estadísticas cada vez hay más fumadores jóvenes, así es que el primer menaje sería menos prohibición y más educación”.

"Los hosteleros tienen que hacer de policías"

Juan Daniel Rubia también lamenta que los hosteleros tienen que hacer de policía y recriminar a un cliente si fuma en la terraza.

Señala que esta prohibición viene acompañada por una segunda intención de la administración que es recaudar mediante las sanciones. Recuerda que la experiencia anterior no funcionó, “ya se prohibió fumar en el interior de los locales de hostelería pero la gente fuma más”.

Rubia advierte que nadie se queje después de que los precios suban en la hostelería y subraya que al final esta medida de prohibir fumar en las terrazas repercutirá en el bolsillo del ciudadano.