Accidente laboral

Hospitalizado un trabajador de 48 años tras caerle encima una puerta metálica en Puertollano

Un hombre de 48 años ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real tras resultar aplastado por la caída de una puerta metálica en Puertollano.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al Hospital General de Ciudad Real
El herido fue trasladado al Hospital General de Ciudad Real | OC

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 21.50 horas de este viernes, cuando la puerta se ha precipitado en unas instalaciones de un polígono industrial de la localidad ciudadrealeña.

Debido a las heridas de consideración, el trabajador ha sido trasladado al centro hospitalario por una UVI móvil.

Al lugar de los hechos han acudido también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Puertollano.

